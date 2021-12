Jorge Jesus quitte le banc de Benfica

28/12/2021 à 17:18 CET

le luso Jorge Jesus et Benfica ont conclu un accord pour la résiliation du contrat de l’entraîneur, après quelques derniers jours où la relation entre l’entraîneur et le reste de l’équipe était compliquée.

Dans une note envoyée aujourd’hui à la Commission portugaise du marché des valeurs mobilières (CMVM), le club étant une société anonyme, Benfica a rendu publique la résiliation du contrat. Au matin de ce mardi l’entraînement prévu à Seixal (les installations de Benfica au sud de Lisbonne) a été reporté à l’après-midi.

Les médias sportifs portugais ont expliqué que Jorge Jesus avait tenté de retirer le joueur vétéran Pizzi de l’équipe aujourd’hui et, apparemment, le reste des joueurs se serait opposé à la mesure de l’entraîneur, un fait qui aurait comblé la situation difficile. Cela a été suivi d’une rencontre entre le président Rui Costa et l’entraîneur, qui a conclu avec l’accord de résiliation du contrat, qui était valable jusqu’en juin 2022.

Selon le club, Nélson Veríssimo, entraîneur du Benfica B, prendra en charge l’équipe première, qui affrontera samedi Porto, dans l’une des classiques les plus attendues de la saison.

Après la rencontre entre le technicien et le président, Jorge Jesus a déclaré aux journalistes que « ce projet est arrivé à son terme », puisque, selon l’indiqué, il est arrivé (à l’été 2020) « en pensant que c’était une solution et non un problème ».

Pour sa part, Rui Costa a publiquement remercié « le dévouement de Jorge Jesus » et il a souhaité « le meilleur » à lui et à son équipe d’entraîneurs.

Benfica, qualifié pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions, est troisième du championnat, à 4 points de Porto et du Sporting. Au cours des 15 derniers jours, les supporters « benfiquista » ont manifesté depuis les tribunes son désaccord avec le coach qui, par ailleurs, avait tenu des réunions avec les dirigeants Flamengo, le vice-président Marcos Braz et le directeur exécutif du club, Bruno Spindel.

Jorge Jésus a remporté la Ligue brésilienne et la Copa Libertadores avec Flamengo en 2019, mais après la rencontre à Lisbonne il n’aurait trouvé aucun accord avec le club brésilien.

Pour cette raison, les dirigeants de Flamengo auraient avancé avec l’embauche du sélectionneur portugais Paulo Sousa, actuel sélectionneur de la Pologne.

Cependant, l’accord n’est pas encore conclu, car la Fédération polonaise de football (FPF) n’est pas d’accord avec la résiliation de Sousa.

Certains médias portugais ont publié ces dernières heures que Jorge Jesus pourrait être le prochain entraîneur de l’Atlético Mineiro brésilien, où joue l’attaquant Hulk.