Jorge Jesus serait le candidat pour occuper le banc de Fenerbahce

19/03/2021 à 21:09 CET

Martí Grau

L’actuel entraîneur Benfica, Jorge Jesus, serait le principal candidat pour occuper le banc de Fenerbahçe de Turquie. Selon le journal turc, Dirilis postasi, l’entraîneur portugais est l’objectif du président du club, Ali Koç, de prendre les rênes de l’équipe ottomane.

On sait également qu’entre les membres du club d’Istanbul et l’avocat de l’entraîneur, le premières conversations pour tenter de convaincre l’actuel entraîneur de Benfica. De plus, les chiffres de son contrat, qui seraient autour du 5 millions d’euros par saison.

Le club portugais ne traverse pas la meilleure de ses saisons. Quatrième du championnat national avec 48 points, l’équipe est loin de la Sporting de Portugal, leader avec 61 points, avec tous les bulletins de vote pour remporter le titre cette année. Bien qu’ils soient finalistes de la Coupe du Portugal, l’irrégularité de l’équipe pourrait conduire leur entraîneur, Jorge Jesus, à envisager un changement de cap à la recherche de nouveaux défis.

Fenerbahce, quant à lui, est actuellement troisième de la Super League turque derrière Besiktas et Galatasaray. S’ils n’obtenaient pas le titre cette saison, ils le seraient déjà 7 saisons consécutives au cours desquelles le club n’a pas remporté le championnat turc. Dans le but de redevenir un candidat sérieux, le club essaierait de remplacer l’entraîneur actuel, Erol Bulut.

D’autres noms ont également été ajoutés à la liste des candidats pour remplacer Bulut. Parmi eux, les Portugais André Villas Boas, l’entraîneur de l’Allemagne, Joachim Low, ou le croate Zlatko Dalic. Après la signature de Mesut Ozil, quelques mois « chargés » sont désormais prévus sur le banc turc.