Jorge Jesús, sur le fil

06/12/2021 à 11:39 CET

Jorge Jésus no ha sido el revulsivo que pretendió el Benfica en el verano de 2020 y lejos de llevar al club a las cotas más altas del fútbol mundial, el equipo ofrece muchas dudas sobre la recuperación de su prestigio, como prometió el entrenador cuando llegó en agosto de cette année.

L’équipe incarnée a sauvé les meubles l’an dernier dans la dernière ligne droite de la Ligue en atteignant la troisième position pour accéder aux « Champions », malgré les près de 100 millions d’euros que le club a investis dans les recrues.

Et en ce premier quart de campagne, Benfica George Jésus Il n’a guère fait la joie de ses fans, si ce n’est ce 3-0 contre le FC Barcelone qui a fini par se diluer après un mauvais mois de novembre.

« Les aigles » se sont inclinés 3-1 vendredi dernier lors du derby de championnat face au Sporting et les supporters sont de plus en plus mécontents de leur entraîneur.

Jorge Jésus et Benfica le jouera mercredi à domicile contre le Dynamo Kiev. La seule chose qu’ils font est de gagner et d’attendre que Barcelone ne gagne pas à Munich.

Pendant ce temps, l’entraîneur portugais a affirmé ces dernières heures qu’il travaillait dur pour récupérer une équipe affectée par la défaite contre le Sporting et rappelle qu’au moins, Benfica a assuré la troisième position du groupe, c’est-à-dire s’ils n’y vont pas. à la huitième place, jouera la Ligue Europa.

L’OMBRE DE VIEIRA

A son retour à Benfica (il a été entraîneur du club entre 2009 et 2015), Jorge Jésus a promis qu’il unirait « la nation benfiquista », une tâche de plus en plus compliquée, puisque l’entraîneur est arrivé de la main de Luis Filipe Vieira, qui a été arrêté l’été dernier pour des crimes présumés de corruption et a dû démissionner de son poste de président.

Après son passage réussi avec Flamengo, où il a remporté la Ligue brésilienne et la Copa Libertadores en 2019, Jorge Jésus Cela semblait synonyme de victoire et il a insisté à maintes reprises dans sa présentation qu' »il était habitué à gagner », ce que les fans lui demandent maintenant avec impatience.

LE FLAMENGO N’EST PAS OUBLIÉ

Et en l’absence de résultats, les intérêts possibles d’un Flamengo qui veut retrouver le chemin des triomphes émergent avec plus de force.

Avec deux matchs à jouer avant la fin de la Ligue brésilienne, Flamengo n’a plus d’options mathématiques pour le leadership et pense à la saison prochaine.

Dans les médias portugais, les propos du vice-président de Flamengo ont été publiés avec force, cadres Braz, qui a assuré dans les dernières heures que George Jésus « c’est une option ».

L’entraîneur portugais a quitté l’équipe brésilienne alors qu’il était au sommet et les fans l’idolâtrent toujours.

Avec les résultats comme l’épée de Damoclès, George Jésus Il est sur le fil et les journaux portugais insistent sur le fait que son avenir immédiat à Benfica, avec qui il a un contrat jusqu’en juin 2022, passe par le match contre le Dynamo Kiev.