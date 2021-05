Jorge Linares tente de regagner le titre mondial des poids légers WBC

Le samedi 29 contre le champion Devin Haney

Dans un combat crucial dans sa carrière, le Vénézuélien Jorge «Niño de Oro» Linares tentera de revenir sur le trône des poids légers lorsque ce samedi, au Michelob Ultra Arena, à Las Vegas, il affrontera le champion WBC invaincu Devin Haney, invaincu en 25 combats avec 15 KO, et défend pour la deuxième fois le titre qu’il a remporté en battant le dominicain Alfredo Santiago le 9 novembre 2019, puis le défend par une victoire par décision sur le vétéran cubain Yuriorkis Gamboa, un combat dans lequel il a été ébloui par la capacité des Antillais. Linares réapparaît après avoir assommé le strip-teaseur mexicain Carlos Morales le 14 février 2020.

Forces et faiblesses

En comparant les uns et les autres dans leurs compétences et leurs expériences, la jeunesse de Haney se démarque, 22 ans sur le vétéran vénézuélien qui en a 35; la stature des deux est de 1,73 cm, bien que dans la portée du champion dépasse le vénézuélien de 1,80 par 1,75 cm, les deux sont des boxeurs assez techniques avec un coup de poing très acceptable. Haney a 15 KO en 25 victoires tandis que Linares présente 29 Kos. en 47 combats; l’avantage de l’expérience en faveur du créole est évident. Mais il y a un détail qui obscurcit le Barinais et c’est que ses cinq défaites ont été par Ko, même s’il faut noter que ses vainqueurs incluent d’anciens champions du monde ou des combattants hautement classés

Sur cette liste se trouvent les Mexicains: Juan Carlos Salgado, Antonio De Marco, Héctor «Yeyo» Thonson et Pablo Cesar Cano; l’autre était l’Ukrainien Vasyl Lomachenko; Mais Linares a une grande approbation, c’est qu’il a remporté une couronne dans trois divisions différentes: Pluma, Ligero Jr. et Ligero; La couronne de plumes a été obtenue en éliminant l’Oscar mexicain «Chololo» Larios en 10 tours, le sceptre Jr. Lightweight l’a remporté avec un Ko en 5 tours sur le Panaméen Whyber García, le WBC Lightweight l’a capturé en envoyant le Mexicain Francisco Javier Prieto en 4 rounds, tandis que la couronne Lightweight approuvée par la WBA a été remportée par décision unanime sur l’Anglais Anthony Crolla.

Le champion Haney avec ses 15 KO en 25 victoires nous montre que, bien qu’il ait une certaine puissance, il n’est pas un KO à la manière de ses collègues Teofimó Lopéz, Ryan García ou Gervonta Deivis. On pourrait dire que s’il ne pouvait pas éliminer 10 combattants de qualité moyenne, il est peu probable qu’il le fasse avec les Linares vénézuéliens; Haney est donc un bon entraîneur jusqu’à un certain niveau, c’est un attaquant avec une certaine habileté et sa puissance à élimination directe est acceptable mais pas superlative. Nous voyons difficile pour un combattant qui n’a que des qualifications entre juste et bon d’être supérieur à un Linares qui monte à 100%.

Que se passera-t-il?

Selon les informations de l’équipe Linares, il est en excellent état et sa force est impressionnante. Il est à supposer que Haney est aussi au sommet de ses conditions et qu’il viendra défendre son titre.Cependant, étant donné les choses, on pense que Haney a l’avantage de la jeunesse mais que si Linares entre sur le ring sous sa meilleure forme , il peut tranquillement surprendre. Ce samedi, nous verrons.