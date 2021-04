Jorge Lorenzo est enragé par une blague pratique

21/04/2021

“Il a été cinq fois champion du monde de motocyclisme, et à partir d’aujourd’hui, il aura également la maîtrise de soi.” C’est ainsi qu’ils présentent dans le programme satirique italien de ‘Le Iene’ (Les Hyènes) la blague pratique sur laquelle ils ont joué Jorge Lorenzo, avec la collaboration de son ami proche Luca rosiello. Le programme en son temps était déjà amorcé avec Marc Márquez après la confrontation de Valentino Rossi avec le pilote Repsol Honda à Sepang 2015 et qui a coûté à «il dottore» sa dixième couronne. Alors la famille Marquez Il n’a pas du tout bien pris la plaisanterie de goût douteux de «Le Iene», qui est apparu chez lui à Cervera.

Cette fois, la “ victime ” a été Lorenzo et le vol présumé de sa Lamborghini personnalisé, évalué à près d’un million d’euros. Les Baléares, qui préparaient apparemment la vente de la voiture, l’ont emmenée à l’atelier et à partir de là a commencé une histoire bizarre dans laquellee Niccolò Torielli avec la complicité de Rosiello lui a fait croire que quelqu’un avait volé sa voiture pour impressionner une fille. Lorenzo, hors de lui, se lance à sa poursuite et arrive à l’hôtel où se trouvait le couple qui avait pris leur voiture de luxe.

La séquence n’est pas gaspillée.

. @ Lorenzo99 n’a pas été emprisonné benissimo que qualcuno va à son tour avec sa Lambo! Per fortuna l’ha fermato @NiccoloTorielli #LeIenehttps: //t.co/fXyesNqQc9 – Le Iene (@redazioneiene) 20 avril 2021

