Jorge Luis Vivas perd et quitte Tokyo 2020

Jorge Luis Vivas a affronté le Britannique Benjamin Whittaker lors de son premier match aux Jeux Olympiques de Tokyo 2020. Son rival s’est qualifié pour les joutes après avoir battu le Roumain Paul-Andrei Aradoair et la crotate Luka Plantic aux pré-olympiques et est numéro un de son pays dans la catégorie des mi-lourds.

Il était un adversaire difficile pour Rivas. Ses mouvements sur tout le ring et la précision de ses coups obligeaient Vivas à affronter le combat avec intelligence et prudence. Au premier tour, le Colombien a tenté de surprendre avec le droit et d’être très agile pour éviter les coups de Whittaker. Cependant, trois des jeudis ont voté 10 et seulement deux 9 pour les Britanniques.

Au deuxième tour, Vivas a tenté de porter un coup qui lui a donné confiance et a renversé la décision des juges, mais les mouvements du rival, plus grand que lui, l’en ont empêché et un seul des arbitres a donné 10 points au Colombien.

Au troisième et dernier tour, Vivas a de nouveau subi l’agilité des Britanniques et Malgré son initiative, il a de nouveau baissé dans la note des juges, il a perdu le combat et a été éliminé de Tokyo 2020.

Qui est Jorge Luis Vivas ?

Jorge Luis Vivas a classé Tokyo par classement lorsque les pré-olympiques ont été annulés en raison de la pandémie et il fait partie de l’équipe colombienne depuis plusieurs années. Il est né il y a 33 ans à Turbo, Antioquia où il a forgé sa carrière de boxeur depuis l’âge de 14 ans et en 2009, il a commencé son processus avec l’équipe nationale colombienne.

Il a été champion des Jeux bolivariens en 2013 et d’argent aux Jeux sud-américains de Santiago 2014, aux Jeux d’Amérique centrale et des Caraïbes Veracruz 2014 et aux Jeux panaméricains de 2015 à Toronto, année où il s’est qualifié pour les Jeux olympiques de Rio de Janeiro en 2016.

Bien qu’il ait été favori pour une médaille, Vivas a perdu au Brésil face au Camerounais Wilfred Seyi Ntsengue. Après la défaite, le Colombien a voulu quitter la boxe, cependant, Il a continué à s’entraîner et attend maintenant un nouveau défi dans sa carrière sportive.