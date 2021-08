Jorge Martín bat les rois lors de son sixième GP

08/08/2021 à 19:42 CEST

Le père Martin s’est approché de son fils Jorge, débutant en MotoGP, c’est-à-dire vainqueur de sa sixième course dans la catégorie reine, quelque chose de spectaculaire, et il a noué le drapeau espagnol avec le taureau Osborne autour du cou pour pouvoir faire le tour d’honneur au Red Bull Ring après une véritable exposition, devant 26 000 spectateurs, en remportant sa première course MotoGP, devant l’aussi espagnol Joan Mir (Suzuki). Ce drapeau, faites-le savoir, est le même drapeau que papa et Jorge ont emmené à Jerez pour encourager & mldr ;.à Álex Crivillé.

La vedette Martin, 23 ans et champion de Moto3C’est historique, oui, mais pas parce qu’il est un nouveau vainqueur, le sixième de cette saison, mais à cause de la façon dont il l’a réalisé, du début à la fin, subissant l’attaque du champion Mir, qui a une nouvelle fois montré qu’à partir de l’Autriche, il prend toujours une course et commence à marquer des points et des points. Martín, qui partait déjà du ‘pôle’, a dominé l’épreuve avec autorité.

Et le mérite, j’insiste, est supérieur car Martin a subi un très grave accident à Estoril (Portugal), casser beaucoup d’os, étant opéré par le Dr Xavier Mir pour de multiples fractures à la main droite, celle des gaz, et ayant une convalescence très dure et longue. Eh bien, après cette reprise brutale, immensément sacrifiée, Martín s’est avéré être un champion.

L’année est aussi surprenante que 2020 où Mir a remporté le titre avec une seule victoire, mais étant extrêmement régulier. Personne ne dit, bien sûr, que Martín, qui a couru hier sa sixième course parmi les plus grands, peut être candidat au sceptre, ce qui montre son dynamisme, sa griffe, sa bravoure, son expertise étant dans une équipe satellite c’est que la grille MotoGP est pleine de grands pilotes et qu’il n’y a pas de mauvais vélos, tout le monde peut gagner, y compris les débutants. De plus, Martín est le premier pilote de l’équipe Pramac à remporter un GP cette année, car le Français Johann Zarco, formidable, oui, il est deuxième du Championnat du Monde, sans être monté sur la plus haute marche du podium.

“Je peux seulement dire que je me sens l’homme le plus heureux du monde et pas à cause de moi, qui, oui, bien sûr, aussi, aussi, mais surtout à cause de ma famille et de mon équipe & rdquor;, dit Martín. “Por mi familia porque todo el mundo sabe que cuando era joven, muy joven, casi un niño, cuando iba a correr la Rookies Cup, a los 12 años, papá no tenía un duro para que pudiésemos cumplir ese sueño y, al final, nous l’avons fait. Et maintenant, boum, je gagne un GP MotoGP, l’année de mes débuts et lors de ma sixième course. En début d’année, j’avais promis à toute mon équipe des vacances à Punta Cana si on faisait quelques podiums, mon Dieu ! & Rdquor;

Martín, déjà extraordinaire samedi au Qatar, le premier week-end de l’année, atteindre le « pôle » à DohaFantastique hier à Spielberg, remerciez d’avoir tant apprécié le dernier tour du Red Bull Ring. « Si j’avais gagné dans le dernier virage, je n’aurais presque rien remarqué, même pas la victoire. Bon, je dois encore l’assimiler, mais ce que je veux dire c’est qu’en ayant un peu plus d’une seconde sur Mir, j’ai pu penser à toutes les personnes, la famille et mon grand-père, qui est malade à l’hôpital , que remercier pour ce moment si beau & rdquor ;.

Martín ne pense pas au titre, non. “Je ne pense pas, vraiment, mais l’année prochaine, je le poursuivrai. Je me sens bien et je pense être dans l’équipe idéale pour y parvenir. Pramac n’est pas une ‘équipe’ satellite, notre Ducati est ‘jambe noire’ et nous visons toujours la victoire & rdquor ;.