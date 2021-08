Jorge Martín, concentré sur son prochain but

08/12/2021 à 20:05 CEST

L’Espagnol Jorge Martin J’avais Une immense envie de revenir sur son MotoGP après sa blessure et après la courte pause estivale de la saison. Martín a subi une chute lors des essais libres au Portugal en avril dernier et depuis lors, il a poussé la rééducation pour revenir sur sa Ducati dès que possible. Après avoir subi plusieurs fractures, il a subi une opération réussie à Barcelone et la pause estivale lui a permis de finir de récupérer avant d’arriver au GP de Styrie.

Jorge Martín est arrivé plus fort que jamais et a montré que « Martinator » était prêt à libérer tout son potentiel et à la surprise de beaucoup, il a remporté la première course en Autriche le week-end dernier. L’Espagnol a assuré qu’il avait réalisé l’un de ses rêves en remportant sa première victoire en championnat MotoGP avec sa Ducati Pramac. Mais la célébration de la victoire n’a pas duré longtemps car toute la semaine, il a travaillé sur la prochaine course en Autriche qui aura lieu ce week-end.

Le vainqueur du Grand Prix MotoGP de Styrie a reconnu qu’il n’avait pas eu le temps de profiter de la victoire parce qu’il devait rester totalement concentré sur la prochaine course : mais le bien c’est que tuNous avons une autre course ici et nous devons rester concentrésC’est peut-être pour ça qu’on n’a pas eu le temps d’en profiter et c’est positif, parce que je ne veux pas monter à l’étage », a expliqué Martín.

L’Espagnol a reçu un grand soutien tant à l’intérieur qu’à l’extérieur du paddock après sa victoire : “Il y a eu beaucoup de gens qui m’ont envoyé des messages pour me féliciter, donc je suis très heureux et très concentré pour ce week-end”, insiste-t-il, bien qu’il continue avec son les pieds sur terre et déjà concentré sur la course ce dimanche. Lors de la conférence de presse avant la course, on lui a demandé s’il aurait ressenti plus de pression s’il Marquez ou alors Zarco ils auraient été derrière lui dans la course : “J’espère pouvoir le découvrir ce week-end mais avec Joan j’ai combattu plusieurs fois dans le passé et si vous pensez que vous avez le champion du monde derrière vous ou quelqu’un qui est peut-être plus que vous, tu vas commettre des erreurs”.

Jorge Martín a encore une longue carrière dans le Championnat du Monde MotoGP et malgré le fait qu’il ait réalisé l’un de ses rêves, son objectif à long terme est d’être sacré champion du monde dans cette catégorie et il assure qu’il a encore beaucoup à apprendre : “J’espère me battre avec d’autres pilotes comme Márquez, Zarco ou d’autres pilotes à l’avenir, et j’essaierai d’apprendre, sans aucun doute”, a déclaré Martín. “Le week-end dernier, j’ai atteint l’un de mes objectifs principaux dans le championnat -gagner en MotoGP-, mais l’un de mes défis est d’essayer de gagner le championnat du monde MotoGP et je ferai de mon mieux pour qu’à l’avenir je puisse le gagner “, a déclaré ‘Martinator ‘.