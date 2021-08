Jorge Martín continue de balayer en Autriche

14/08/2021

Le à 17:02 CEST

Il n’est peut-être pas à temps pour affronter Fabio Quartararo (Yamaha) et Johann Zarco (Ducati) pour le titre mondial MotoGP. De plus, le « Diable » est même heureux d’avoir fait de si bons entraînements et courses “Eh bien, il n’est pas dans la lutte pour le titre & rdquor;, mais, qui sait, il reste de nombreuses courses et les formidables catégorie, courage et vitesse que Jorge Martín (Ducati) originaire de Madrid montre depuis qu’il a marché sur le Red Bill Ring, à Spielberg, en Autriche, déjà avec des milliers de fans sans masque, peut constituer un énorme danger pour les pilotes accomplis et les favoris pour le titre.

Martin logó le ‘pôle’ avec record sur la piste autrichienne samedi dernier, gagné, du début à la fin, la course du GP de Styrie et aujourd’hui il a réalisé, également avec un record (1.22.643), une nouvelle pole, la troisième en MotoGP et sortira, bien sûr, parmi les favoris à la victoire demain, formant la première ligne avec les mêmes deux compagnons qui, dimanche dernier, Quartararo et l’italien Pecco Bagnaia (Ducati).

«Je peux seulement dire que je panique, désolé, je panique toujours. J’ai mal au genou que je me suis fracturé à Portimao, dans le grave accident, mais je tiens bon & rdquor;, a déclaré Martín, qui est allé au sol peu de temps avant d’obtenir le poteau. “Je me suis bien remis de la chute, j’ai eu des problèmes avec les freins qui ont surchauffé, je voulais changer de vélo, mais nous avons décidé de l’essayer avec celui que j’avais et, dans le dernier virage, j’étais sur le point de tomber, mais j’ai survécu. Cela a été un « vultón » et, la vérité, j’insiste, je panique. Je pense à mon grand-père et je lui souhaite le meilleur. J’ai du rythme, oui, oui, et je vais me battre pour gagner encore, ah oui ! & Rdquor;

La vérité est que Martín existe depuis neuf jours, qui pourraient être dix, extrêmement liés à Spielberg. “Ce sera une grande course, j’en suis sûr, je suis déjà heureux de partir de la première ligne et de m’en tenir au bon et sympathique Jorge (Martín), un grand pilote et une grande personne & rdquor;, dit Quartararo. “J’ai beaucoup souffert avec les pneus ces jours-ci et j’espère juste avoir de la chance avec les roues en course, car j’ai besoin d’aide & rdquor;, souligne Bagnaia, qui, en compagnie de l’Australien Jack Miller, ne défend pas très bien le drapeau de la signature de Borgo Panigale, qui, pour l’instant, a assez de chance avec les podiums de Zarco et les « pôles » et la victoire de Martine.

La vérité est que jusqu’à l’apparition du merveilleux Martín, le « pôle » semblait encore une fois clair pour Quartararo, avec son impressionnant 1.22.677, qui était déjà un record de piste, mais l’explosif 1.22.643, aidé par son partenaire Zarco dans ce dernier tour, a pulvérisé la marque du ‘Diablo’, leader du Championnat du Monde, avec un avantage, et qu’aujourd’hui il est revenu se débrouiller 10e temps en 11 courses, exploit impressionnant, au premier rang.

Tous les autres, de Zarco (4e), Marc Marquez (5e, à haut niveau), Miller (6e) et le champion Joan Mir (7e), deuxièmes du premier GP d’Autriche il y a sept jours, ils devront batailler ferme dès le départ pour se qualifier pour le podium. Plus difficile il a Alex Rins (13e) et sans parler du “retraité” (ou presque) Valentino Rossi (18e), qui n’a derrière lui que Danilo Petrucci et le répétiteur Cal Crutchlow.