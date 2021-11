Jorge Martín décroche sa quatrième pole à Valence

13/11/2021

Le à 15:12 CET

Le pilote Pramac Ducati, Jorge Martín, obtient la « pole position » au classement officiel du Grand Prix de la Communauté valencienne de Moto GP, sur le circuit « Ricardo Tormo » de Cheste, après avoir égalé le temps de Jack Miller et dans le au dernier moment surpasser sa marque avec un record de 1: 29: 936.

Ils ont suivi Francesco Bagnaia, deuxième classé, et Jack Miller, troisièmement, pour compléter la grille de départ. Valentino Rossi, au dernier classement officiel de sa carrière sportive, a terminé onzième. Le pilote italien n’a été à l’aise à aucun moment du week-end.

Martin a réalisé un meilleur tour en 1: 29.936, 64 millièmes d’avance sur l’Italien François « Pecco » Bagnaïa (Ducati Desmosedici GP21) et l’Australien Jack Miller (Ducati Desmosedici GP21) à 389 millièmes de seconde.

Le champion du monde MotoGP 2020, l’Espagnol Joan Mir (Suzuki GSX RR), a terminé quatrième, avec le Français Jean zarco (Ducati Desmosedici GP21) à la cinquième place et Alex Rins (Suzuki GSX RR), sixième.

La quatrième session de formation a commencé avec une faible pertinence, celle de l’espagnol Pol Espargaro (Repsol Honda RC 213 V), qui a subi une chute brutale au virage treize lors de la troisième manche d’essai libre, qui l’a envoyé presque directement à l’hôpital 9 de Octubre à Valence, bien que la bonne nouvelle soit arrivée peu de temps après lorsqu’il a été confirmé qu’il avait non aucun type de fracture, malgré une douleur intense au côté droit, qui a touché le sol, et au poignet droit.

Pol Espargaro Il est revenu sur le circuit valencien pour poursuivre son repos, sans confirmer son abandon définitif pour la dernière course de la saison ; une décision que le pilote ne prendra que dimanche matin et qui si elle est positive l’obligera à repartir de la dernière position de la formation de départ.

La famille Espargaro« Eh bien, pendant que Pol était en convalescence à l’hôpital de Valence, son frère Alexis il était au sol au virage deux, mais dans son cas sans aucun type de dommage physique qui l’empêchait de poursuivre une séance au cours de laquelle tous les pilotes préparent le rythme de la course.

Et il n’était pas le seul à rouler par terre puisque l’italien aussi Luca marini (Ducati Desmosedici GP21), sans dommage physique, ni après Alex Marquez (Honda RC 213 V) dans le premier classement, alors qu’en piste les Japonais Takaaki nakagami (Honda RC 213 V) a été le plus rapide, devant le champion du monde, le Français Fabio Quartararo (Yamaha YZR M 1) et espagnol Alex Rins (Suzuki GSX RR).

Précisément Alex Rins a fini par être le plus rapide du premier classement, secondé par le Sud-Africain Reliure Brad (KTM RC 16), qui a laissé l’Italien de côté pour seulement 51 millisecondes Andrea Dovizioso (Yamaha YZR M 1) et pour un peu plus d’un dixième à l’espagnol Maverick Viñales (Aprilia RS-GP), qui est entré dans le classement.

Iker Lecuona (KTM RC 16) a terminé en quinzième position, avec Alex Marquez dix-neuvième.

Dans le deuxième classement, encore une fois, il a été possible de voir comment Valentino Rossi J’étais déjà après Francesco « Pecco » Bagnaïa (Ducati Desmosedici GP21), mais lors de son premier essai, il est déjà allé longtemps dans la courbe au bout de la ligne droite, ce qui lui a fait perdre le contact avec son « élève » de l’Académie, qui lors de son premier essai s’est classé quatrième, dépassé par le australien Jack Miller (Ducati Desmosedici GP21), l’italien Franco Morbidelli (Yamaha YZR M 1) et français Fabio Quartararo (Yamaha YZR M 1).

Le temps de MeunierEn 1:30.325, c’était déjà le record le plus rapide de la catégorie, mais il restait encore dix minutes avant que tout ne bascule lors de la dernière séance de qualification de la saison.

Quelques instants plus tard, les Espagnols Jorge Martin (Ducati Desmosedici GP21) a réussi à égaler le millième de seconde avec Meunier, alors que Bagnaïa Il était troisième à à peine quinze millièmes de seconde.

Une deuxième sortie et les protagonistes et actions se sont répétés, en sortant Rossi derrière le sillage de Bagnaïa, qui dans sa tentative pour le tour le plus rapide a déjà pris la tête, 1: 30.118, deux dixièmes de seconde plus rapide que Jack Miller, tandis que Valentino Rossi s’est hissé à la septième place, puis à la neuvième dépassée par Nakagami et Zarco.

Lors de votre deuxième essai Bagnaïa est tombé dans la courbe deux, la soi-disant Mick Doohan, le quintuple champion d’Australie 500cc, avec sa moto au milieu de la piste.

Son coéquipier, l’Australien Jack Miller a également traversé le parquet au virage onze, tandis que Jorge Martin, également avec des partiels rapides, il a fini par décrocher la pole position, la quatrième de la saison (Doha, Autriche, Styrie et Valence).

Le français Fabio Quartararo, proclamé d’avance champion du monde, a dû se contenter de la huitième position, alors qu’à la fin Valentino Rossi était dixième, battant Franco Morbidelli et Aleix Espargaró.