Jorge Martín ou succès sans artifice

«Une étoile est née». Avec ce gros titre, il a défini Jorge Lorenzo l’ascension au sommet de Jorge Martin, qui est devenu le pilote à la mode en MotoGP après ses débuts spectaculaires dans la catégorie reine au Qatar.

Lors de son deuxième Grand Prix, le madrilène de 23 ans a pris la pole position et a terminé troisième sur le podium à Doha. Martin, qui malgré son inexpérience domine de manière impressionnante la Pramac Racing Ducati, a réalisé seul le tour le plus rapide, sans références ni échappatoires. Il est le deuxième rookie à obtenir la pole en moins de temps, un classement qui continue de mener Lawrence, qui l’a réalisé lors de ses débuts en MotoGP au Qatar 2008. Il a égalé Marc Márquez et Casey Stoner, ils l’ont également fait la deuxième fois.

Déjà dans la course, Martin Il a mené 18 des 22 tours, étonné par sa stratégie magistrale de conservation des pneus jusqu’à l’arrivée et est monté sur la troisième marche du podium après avoir été dépassé par son coéquipier. Johann Zarco à seulement deux courbes de la fin. De plus, le ’89’ a reconnu que s’il n’était pas Zarco, se serait lancé pour lui «sans hésitation».

Martinator, que maintenant ils commencent à appeler Homme fusée pour ses sorties explosives, il a repris son ancien surnom: «J’aime beaucoup mieux le Martinator, honnêtement & rdquor;, il rit, toujours avec une certaine incrédulité face à son succès prématuré dans le déplacement maximum: « C’est que c’est très bête ce qui se passe », je recommande. « L’amélioration que je fais jour après jour est incroyable, je n’ai rien à dire, les temps le montrent. »

Et c’est que lorsque le signature de Martín par PramacIl était impensable qu’il puisse monter sur le podium avec si peu de kilomètres sur la Ducati, la moto la plus rapide de la grille mais aussi une machine difficile à comprendre. Dites-le à Jorge Lorenzo. C’est pourquoi le majorquin n’a pas hésité à louer le travail de son compatriote. «En MotoGP, lorsque vous faites des choses importantes, que vous remportez des pole positions, des victoires ou des championnats, vous devenez une star. Jorge a déjà commencé à les faire après sa deuxième course en MotoGP. C’est une question de temps avant qu’il n’obtienne sa première victoire », a-t-il prédit Lawrence sur sa chaîne Youtube. «Jorge Martín me rappelle beaucoup de trois pilotes. D’une part, à Capirossi pour sa taille et son teint. Il n’est pas très grand, mais il est très fort, très musclé, il est comme un «pitbull». Au freinage, il me rappelle Stoner à cause de son agressivité et parce qu’il freine très tard en relâchant les freins de manière très décisive comme Casey l’a fait. Il me ressemble aussi un peu à cause de sa posture au milieu de la courbe, il s’affaisse beaucoup en jouant avec son coude et son épaule », ajoute-t-il Lawrence.

«Martinator» assume son bond en avant avec le naturel qui le caractérise: «Nous avons fait des pas de géant, j’ai essayé la moto pour la première fois il y a un mois ou moins, et étant troisième sur le podium de ma deuxième course de MotoGP, je pense C’est quelque chose d’unique. Diriger 18 tours a été très difficile. J’ai géré mes roues, je voulais contrôler la course. Je suis content pour l’équipe, ils avaient besoin de cette relation que Johann (Zarco) et moi avons, ils avaient besoin d’un jeune pilote avec beaucoup d’enthousiasme L’ambiance est géniale. «

Le premier titre

La route ici n’a pas été facile, même si Jorge Martín a déjà goûté à la gloire en 2018, quand il a été proclamé champion du monde de Moto3 avec le record de la pole, montrant qu’il est un spécialiste d’un tour. Ce triomphe a été célébré baigné de champagne avec son patron Fausto Gresini, décédé en février par Covid à 60 ans et que «Martinator» considère comme l’un des hommes «clés» de sa carrière. «C’est pourquoi je souhaite dédier ce premier podium MotoGP à Fausto. Vous nous regarderez sûrement de là-haut », a-t-il déclaré avec enthousiasme dimanche à Losail.

Martin, brillant dans les catégories inférieures, était le premier champion d’Espagne du concours promotionnel de la Red Bull Rookies Cup en 2014. Cela a ouvert les portes du championnat du monde de Moto3, auquel il est arrivé de la main de Aspar. Après deux ans à Gresini Racing, a conquis son premier titre après avoir ajouté sept victoires et dix podiums, établissant le record absolu de pole positions dans la catégorie, avec onze en une seule saison. En a fait le saut en Moto2 avec le Red Bull KTM Ajo Motorsport et Ducati comptait sur lui lorsqu’il a commencé à planifier une révolution dans ses structures officielles et satellites du MotoGP en 2021. Oui Jack Miller était destiné à être le chef de projet, aux côtés de Pecco Bagnaia et les écuyers de Pramac, Zarco et Martín, le pilote de San Sebastián de los Reyes a insisté pour les laisser tous derrière.

Sacrifices et récompense

Jorge Martin a rendu beaucoup de gens heureux ces jours-ci. À son fan club, à son manager Albert Valera (un autre parallélisme avec Lawrence, qui était également le sien représenté), sa petite amie ‘influenceuse’ Anabel Hernandez, à sa mère Susana almoguera et surtout, son père ange. «Quand je l’ai rencontré et qu’il m’a emmené chez lui, sa chambre était remplie de magazines de motos», se souvient-il. Suzanne. La famille de Jorge Il était d’une classe humble et de nombreux sacrifices ont dû être consentis pour que le père puisse mener la carrière sportive d’un fils qui montrait les bonnes manières. «J’ai demandé à Àngel, êtes-vous sûr que le garçon est bon? Et lui: «Oui Susana, c’est très bien». Nous avons donc continué à faire tout ce qu’il fallait pour le faire fonctionner & rdquor ;. La première récompense a été de le voir faire ses débuts en Coupe du monde. Avec le titre Moto3, qu’ils ont célébré ensemble en Malaisie, ils n’en ont pas demandé plus. Et maintenant, Jorge leur a appris que le meilleur reste à venir.