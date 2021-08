Jorge Martín règne à Spielberg

08/08/2021 à 16h19 CEST

Adrià Léon

Carrerón de Jorge Martín à tout neuf son casier de triomphes dans la catégorie reine. Le pilote Ducati n’en avait pas assez avec la ‘Pole Position’ d’hier et a cassé la course au premier changement, réduisant le combat à un tête-à-tête avec l’actuel champion du monde. Joan Mir. Fabio Quartararo Il s’est établi à la troisième place et a vu comment ses principaux rivaux tombaient dans le tableau -Márquez, Bagnaia et Miller-. Binder, avec un grand retour, et Nakagami, a complété les cinq premières places au Red Bull Ring.

Premier tour propre pour les pilotes de première classe. ça s’est bien passé Maverick Viñales, qui a été placé dans le groupe de tête avec ‘Pecco’ Bagnaia à la tête. Mais la tranquillité sur la piste n’a pas duré longtemps; Dani Pedrosa a perdu la roue arrière à la sortie du virage trois et Luca Savadori a percuté la KTM du pilote de Castellar del Vallés, laissant place à un spectacle de flammes et extincteurs entre les motos des deux coureurs et les commissaires de circuit. La course étant déjà arrêtée, Aleix Espargaró reproché Marc Marquez un geste de Honda après le départ, mais la #93 a préféré ne pas entrer dans la polémique.

Le drapeau rouge a fait place à une deuxième course avec la grille de départ ce temps de distance réduite – ils n’avaient bouclé qu’un tour complet et la réduction de la nouvelle course n’était qu’un tour-. Départ en face du premier pour Maverick Viñales, dont la moto a été éteinte avant le « Tour d’échauffement » et a dû sortir des fosses. Sortie propre à nouveau, mais avec le même toucher entre Marc Marquez et Aleix Espargaró -il a abandonné après deux tours-, qu’il a fallu ouvrir cette fois pour éviter Fabio Quartararo, qui est entré à l’intérieur.

Avec Jorge Martin en tête, l’effectif s’alignait au premier changement, avec Mir, Miller, Quartararo et Zarco derrière le pilote Pramac Ducati. Les compagnons Alex Marquez et Nakagami a mené la chasse, avec un Marc Marquez qui tombe à la treizième place. Ils ont rapidement surpris Jorge Martín et Joan Mir, qui ont commencé mettre un trou avec les poursuivants. Pol Espargaro confirmé les problèmes de HRC, qui s’est battu avec Valentino Rossi pour saisir les points. La déception est venue de la main de la Ducati officielle; ‘Pecco’ Bagnaia, il a commencé à se perdre entre les lignes droites du Red Bull Ring jusqu’à ce qu’il soit 11e et Jack Miller est allé au sol quand il a roulé en quatrième position derrière Fabio Quartararo.

Week-end irrégulier également pour KTM, qui a sauvé les meubles avec la quatrième place en Reliure Brad alors que Miguel Oliveira s’est retiré en raison de problèmes avec sa machine. Pedrosa, après s’être remis de la frayeur de la première sortie, il a réussi à entrer dans une très digne dixième place et Lecuona il a été quinzième. n’a pas levé la tête Maverick Viñales, qui a reçu une pénalité « Long Lap » pour avoir dépassé les limites de la piste.

Déjà dans le dernier tiers de la course, Martín a cliqué et a commencé à éloigner Joan Mir de sa queue. L’Espagnol, avec près de cinq secondes sur ‘El Diablo’, s’est concentré sur la poursuite du Madrilène, même si cela n’a pas abouti non plus. Quartararo, dans le no man’s land, signé le sixième podium en neuf courses. Ils ont complété le Top10 Binder, Nakagami, Zarco, Rins, Marc et Álex Márquez et Pedrosa, a complété les dix premières positions. Valentino Rossi, qui a annoncé son abandon jeudi, est revenu dans les points avec la 13e place. Ils n’ont pas terminé la course Miller, Oliveira et les deux Aprilia, qu’ils avaient un dimanche à oublier.