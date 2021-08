Jorge Martín répète et bat le record du circuit

in

14/08/2021 à 15h41 CEST

Adrià Léon

Nouveau pôle pour Jorge Martin, qui a survolé la piste autrichienne pour répéter -et améliorer- l’exploit de la semaine dernière. Le pilote Ducati a franchi la Q1 et a pu réduire, drapeau à damier déjà battu, le temps de Quartararo, qui en même temps était déjà nouveau enregistrement du circuit. Hit sur la table de ‘Martinator’, qui cherchera le double demain. Fabio et ‘Pecco’ Bagnaia Ils accompagneront les madrilènes au premier rang du grill.

Q1 n’a pas eu beaucoup mystère, au moins autant que Jorge Martin fait référence. Le Madrilène, classé premier après le premier lot et a abaissé son propre temps jusqu’à deux fois dans les dernières minutes de la séance (1.23.197). Je ne pouvais pas en dire autant Alex Rins, qui était deuxième pendant une bonne partie de la Q1, mais a fini par être laissé de côté après un excellent dernier tour de Miguel Oliveira. Également resté proche Alex Marquez, qui sortira quatorzième. Derrière la Honda, Bastianini, Lecuone, Marini, Rossi -qui a tenté de suivre Martín sans succès-, Petrucci et Cal Crutchlow.

Déjà au T2, ça a commencé Zarco marquant la première référence, bien que très loin des temps qui allaient se battre pour la pole. Le Français, qui semblait candidat au départ en premier, a fini par rester à près de cinq dixièmes du chrono de son compagnon Martín.

Après la deuxième rotation lancée, il était Martin celui qui est monté au sommet, écumant 1.22 mais avec une marge d’amélioration. Et puis le leader du championnat est apparu : 1.22.677 pour Quartararo, abaissant de deux dixièmes le record du circuit établi en FP1 par Johann Zarco. Ainsi arriva la séance jusqu’aux dernières minutes.

Avec le temps de Quartararo, peu ont pu se rapprocher de leur deuxième lot. Il l’a fait Bagnaïa, qui a vu tous les tours de sa première sortie annulés. L’Italien s’est retrouvé au premier rang près de Martín, mais a fini par voir comment Pramac caillé un retour stratosphérique avec le compteur à zéro pour battre le record de Quartararo de 34 millièmes (1.23.643). Deuxième pole consécutive pour Jorge Martín, qui a dû beaucoup souffrir pour atteindre à nouveau le sommet. Mais celui qui mange tranquillement mange deux fois. ‘Martinator’, favori pour demain.

Après le premier rang : 4ème Zarco, 5e Marc Marquez, 6e meunier, 7º Mir, 8º Aleix Espargaró, 9º Oliveira, 10º Reliure, 11e Pol Espargaró et 12e Nakagami.