Jorge Martín se rend à Barcelone pour être opéré

18/04/2021

Act. À 12 h 38 CEST

Jorge Martin (Ducati), qui a subi une grave chute lors des troisièmes essais libres du Grand Prix du Portugal, se rend ce dimanche à Barcelone pour subir une intervention chirurgicale pour ses fractures de la main et du pied droits.

Le cavalier madrilène a effectué 24 heures d’observation à l’hôpital de Faro (Portugal), où il a été transféré de l’Autódromo Internacional do Algarve, avant d’être renvoyé dimanche pour se rendre à Barcelone. Métacarpe de la main droite et malléole médiale du pied droit .

La recrue MotoGP, qui au Grand Prix de Doha a signé une pole historique et a terminé troisième sur le podium, a frappé le gravier au virage 7 à Portimao lors de la troisième séance d’essais libres samedi; il était couché face contre terre, la motocyclette détruite, et a été évacué sur une civière vers le centre médical du circuit.

Plus tard, il a été transféré à Faro et a été déclaré «inapte» à participer à la course ce dimanche. De l’hôpital Martin il voulait rassurer les fans. “Ce n’est pas ma meilleure journée, vous pouvez me croire! Beaucoup de douleur, mais je suis ‘Martinator’. A bientôt”, a-t-il écrit sur le réseau social Twitter à côté d’une photo dans le lit d’hôpital.