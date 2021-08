Jorge Masvidal confirme qu’il acceptera “tout combat” qui le rapproche plus rapidement du titre

En deux semaines Jorge Masvidal rencontrera à Las Vegas des représentants de la UFC pour définir votre avenir. Et le Cubain part avec un seul slogan : accepter tout combat qui le rapproche d’une troisième chance pour la ceinture des poids welters.

Masvidal, numéro sept du classement, espère revenir dans l’Octogone d’ici la fin de l’année après avoir été brutalement mis KO par l’actuel champion de division, Kamaru usman, en mai.

Avertissement

“Le gars qui m’amène le plus vite possible au titre”, a répondu “Gamebred” à MMA Junkie concernant son avenir au sein de l’UFC. Je vais le savoir dans deux semaines. Celui que l’UFC me dit. « Mec, ce type est celui qui vous rapproche le plus de tous, et bla, bla bla. » C’est tout. C’est le combat que je vais accepter.

Si Masvidal est honnête, nous le verrons probablement bientôt se battre contre le numéro deux du classement, Léon Edouard, puisque le propre Dana Blanc Il a manifesté son intérêt pour programmer ce combat, qui mijote depuis la mi-2019 après l’incident à l’O2 Arena qui a conduit au célèbre “Trois pièces et un soda” de celui qui allait devenir le champion inaugural de “BMF”.

Si le combat avec Edwards ne se déroule pas, les autres adversaires qui auraient du sens pour Masvidal sont Gilbert Burns (3) ou Vicente Luque (5).

Pour sa part, Usman remplira sa cinquième défense de championnat dans un combat revanche avec Colby covington prévu pour ce 7 novembre dans le stellaire du UFC 268.

Vous pouvez me trouver sur Twitter comme @JulioFernandoN.

Twitter : https://twitter.com/mmaunola

Facebook : https://www.facebook.com/mma.uno

Instagram : https://www.instagram.com/mma.uno/

Publicité