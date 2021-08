Jorge Masvidal demande à affronter Gilbert Burns ou Leon Edwards

Jorge Masvidal est plus calme que d’habitude depuis sa deuxième défaite contre Kamaru Usman. Cependant, “Gamebred” semble être sur le point d’achever son retour dans l’Octogone avant la fin de l’année.

Jorge a déclaré qu’il était prêt à se battre autant de fois que nécessaire pour pouvoir à nouveau disputer la ceinture. Dans une division aussi compétitive que les poids welters, il y a plein de bons adversaires. Cependant, Masvidal semble viser deux d’entre eux.

“Je ne sais pas mec, je veux dire merde, ‘Durinho’ me met au défi. Si nous pouvons exploiter quelque chose avec ‘Durinho’, Leon, n’importe lequel de ces gars qui me rapproche de la ceinture. Je me fiche du nombre de combats que je dois faire. »