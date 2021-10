Leon Edwards et Jorge Masvidal pourront enfin régler leur problème deux ans après une bagarre dans les coulisses qui a laissé le Britannique ensanglanté et meurtri.

C’est devenu si méchant qu’Edwards voulait que la police soit impliquée, a affirmé Masvidal.

Masvidal livrait une interview à ESPN lorsqu’il a remarqué Edwards en arrière-plan et a dûment eu une chute à Londres

Le natif de Miami s’est approché du concurrent poids welter avec ses mains placées derrière son dos

La paire a ensuite échangé des coups de poing et Masvidal a laissé Edwards ayant besoin d’une assistance médicale

Frais après avoir éliminé Darren Till à l’UFC Londres en 2019, Masvidal menait une interview dans les coulisses de l’arène lorsqu’il a commencé à échanger des mots avec Edwards, qui avait également remporté une victoire sur la carte ce soir-là contre Gunnar Nelson.

Un pandémonium s’en est suivi et le couple va régler leurs différends lorsqu’ils se rencontreront enfin dans l’octogone en décembre.

Se rappelant l’incident, Masvidal a suggéré qu’il répondait simplement aux remarques agressives d’Edwards. « Tu vois que je marche vers toi et tu marches vers moi, et tu vas dire que je t’ai agressé ? C’est de la merde lâche », a-t-il déclaré au MMA Hour.

«Il parlait d’agression et il voulait à l’origine appeler les flics sur moi, mais que se serait-il passé? Cela n’aurait pas semblé bon pour sa marque et « Je suis un gars tellement dur », la chose qu’il essaie de proclamer. C’est alors qu’il n’a pas voulu appeler les flics.

« Mais à l’origine, ils voulaient porter plainte contre moi, quand vous avez commencé cette putain d’altercation », a poursuivi Masvidal.

«Je suis ici pour faire ma propre interview, faire mon truc, je viens d’avoir Fight of the Night, je viens d’avoir Knockout of the Night, et je m’en fous de toi, Edwards – pourquoi tu gâches mon entretien?

« C’est le moment pour moi de briller – vous essayez de voler ça, vous essayez de parler de merde.

« Personne ne se fout de toi dans ta propre ville natale. Vous venez de vous battre ce soir-là, personne ne parlait même de son combat parce que c’était tellement ennuyeux. Et il n’est qu’un chasseur d’influence. C’est toujours ce qu’il a été.

Gamebred a également pris ombrage de l’affirmation d’Edwards selon laquelle l’UFC a dû précipiter Masvidal hors du pays car il n’était pas en sécurité à Londres après l’avoir frappé.

Masvidal, cependant, dit qu’il a fini par rester deux jours supplémentaires au Royaume-Uni après avoir perdu son passeport et qu’il avait besoin de travailler avec l’ambassade des États-Unis pour l’aider à rentrer chez lui.

« J’ai ces papiers que je vais mettre en ligne juste pour rappeler à ce gars: » Tu es un putain d’idiot, mon frère « », a déclaré Masvidal.

« Qui pensez vous être? James Bond? Je vais te foutre en pleine face et maintenant je dois quitter l’Angleterre ? Qui sont les fous [you]?

« Frère, je t’ai frappé devant tous tes putains de collègues et meilleurs amis et c’était juste moi par mon putain de moi.

«Il était environ cinq ou six personnes. Qu’est-ce qu’il m’est arrivé? Absolument rien. Maintenant, tout d’un coup, j’allais me faire kidnapper, tuer, et toutes ces conneries ? Ils n’ont même pas d’armes en Angleterre. Sortez le putain de mon visage. «