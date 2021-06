Jorge Masvidal dit que Leon Edwards n’est «pas un combattant» après la victoire de Nate Diaz et que le Britannique a une réponse brillante

in

Leon Edwards a remporté la plus grande victoire de sa carrière à l’UFC 263 avec une victoire par décision de blanchissage contre Nate Diaz.

“Rocky” a pris un 49-46 unanime dans tous les domaines, mais il a dû survivre à un assaut dans la dernière minute du dernier tour et cela a fait plus de gros titres que la victoire elle-même.

Edwards a organisé une clinique contre Diaz

Étant donné que le Britannique est maintenant invaincu en 10 combats, il devrait être évident qu’il est le prochain en lice pour le titre des poids welters, mais le président de l’UFC, Dana White, insiste sur le fait que Colby Covington est l’homme prêt à affronter Kamaru Usman.

Jorge Masvidal a été le dernier homme à défier Usman et il subirait en conséquence la première défaite par élimination directe de sa carrière.

Gamebred cherche à revenir dans l’octogone en octobre ou novembre et il a déclaré aux journalistes qu’il serait prêt à combattre à la fois les frères Diaz ou Edwards.

“Tout ce qui précède”, a déclaré Masvidal aux journalistes, y compris TheMacLife.

“Celui qui est disponible en octobre, novembre quand je reviens, c’est celui dont la tête se détache.”

Usman a dormi Masvidal quand ils se sont battus

Edwards et Masvidal ont une histoire.

De retour à l’UFC Londres en 2019, lorsque Masvidal a éliminé Darren Till, il a frappé Edwards dans les coulisses après l’événement.

Alors que Masvidal a respecté les compétences d’Edwards dans la victoire sur Diaz, il ne pense pas que le natif de Birmingham soit un tueur comme lui.

“C’était une bonne performance de (Edwards et Diaz)”, a déclaré Masvidal.

« Léon a fait ce qu’il fait. Il continue de demander plus d’argent et plus de choses, mais ce n’est pas un finisseur, ce n’est pas un combattant.

La paire a échangé des coups de poing et Masvidal a laissé Edwards ayant besoin d’une assistance médicale

Masvidal [left] et Edwards [right] est le combat à faire

«Il gagnait joyeusement et il n’était pas prêt à prendre des risques pour aller là-bas et obtenir ces finitions, c’est pourquoi je ne pense pas qu’il soit dans la position qu’il veut être. Il ne va pas là-bas et se bat à chaque seconde de chaque minute.

“C’est un gars très talentueux, mais il n’a tout simplement pas ce courage en lui, cette méchanceté d’aller là-bas et de battre un concurrent de haut niveau comme il le devrait.”

Edwards a vu les commentaires sur les réseaux sociaux et n’a pas pu s’empêcher de tirer sur le champion BMF.

« Ce garçon s’est réveillé [laughing emoji] la dernière fois qu’il a dit qu’il s’était endormi », a écrit Edwards.

L’animosité dans la vraie vie attire toujours de l’argent et il faut imaginer que c’est un combat que Dana White aimerait mener.

Edwards a déclaré à talkSPORT qu’il avait l’impression qu’il méritait une chance pour le titre maintenant et qu’il serait prêt à attendre pour l’obtenir, mais combattre Masvidal pourrait également être un bon salaire.