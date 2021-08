Jorge Masvidal prévient Jake Paul qu’il aurait dû éviter Tyron Woodley et son “pouvoir explosif extrême”

in

Jorge Masvidal pense que Jake Paul et son équipe ont peut-être commis une erreur critique en se battant contre Tyron Woodley.

La star de YouTube espère passer à 4-0 dans sa carrière de boxeur professionnel contre l’ancien champion poids welter de l’UFC le 29 août à Cleveland, Ohio.

Paul espère passer à 4-0 dans sa carrière de boxeur professionnel contre Tyron Woodley

Bien que Woodley n’ait jamais boxé professionnellement auparavant, ‘The Chosen One’ a une énorme main droite et l’a fait exploser avec grand effet sur certains des meilleurs de l’UFC.

Malgré la perte de quatre de ses derniers combats à l’UFC, le joueur de 38 ans est toujours un athlète formidable et a combattu toute sa vie – dans des combats sanctionnés ou non.

Bien que Paul soit peut-être arrivé en retard dans le sport de la boxe, il a consacré énormément de temps et d’efforts à l’entraînement et a éliminé l’ancien ennemi de Masvidal, Ben Askren, de manière dévastatrice.

Pourtant, “Gamebred” insiste sur le fait que Woodley est une bête différente et que Paul a peut-être sous-estimé son prochain adversaire.

‘The Chosen One’ possède un énorme pouvoir dans ses poings

“Jake va aller combattre Woodley maintenant et mec, Woodley est un sacré athlète”, a déclaré Masvidal sur le podcast de la star d’Entourage Jeremy Piven, How U Livin’ J Piven.

«Il s’entraîne, il est en forme et j’aime Jake, je l’ai rencontré quelques fois mais Woodley est comme mon frère, nous nous sommes entraînés ensemble pendant 13, 14 ans en se battant mutuellement.

«Nous avons échangé des informations et il m’a aidé dans de nombreuses situations autres que l’entraînement et tout, donc je connais ce gars dans et hors du gymnase.

«Je donne beaucoup d’accessoires à Jake, mec, il a une très bonne équipe derrière lui et ils sortent de leur zone de confort pour choisir Woodley.

“Je suis sûr qu’ils sont convaincus qu’ils pensent qu’ils vont gagner, mais si j’étais le manager de Jake, je n’aurais pas choisi ce combat, j’aurais dit” travaillons comme nous l’avons fait, ou restons à l’écart de ce gars car aussi longtemps que nous le pouvons’.

“C’est un gars qui vient vraiment se battre et qui peut craquer.”

Woodley s’est d’abord entraîné comme lutteur au cours de ses années de formation, mais a développé sa frappe à un niveau succinct tout au long de sa carrière.

Avant ce combat, il s’est même entraîné avec Floyd Mayweather Jr (qui s’est fait voler son chapeau par Paul) et Masvidal pense que le «pouvoir explosif» qu’il possède pourrait faire la différence.

‘Gamebred’ attend actuellement un combat lui-même

“Ils doivent l’être, c’est la seule façon de croire qu’ils ont choisi Woodley”, a déclaré Masvidal lorsqu’on lui a demandé si l’équipe de Paul avait pris Woodley comme adversaire en raison de son récent record.

«Ils doivent penser comme s’il était une coquille de lui-même maintenant et cette coquille que nous pouvons battre, c’est la seule chose à laquelle je pense parce qu’évidemment, ils connaissent Woodley à son apogée, ils ne pourraient jamais l’affronter.

«Ce n’est pas pour disserter des deux côtés, mais ce n’est pas ce que Jake a fait toute sa vie, Woodley a lutté depuis l’âge de sept ou huit ans, il a été dans une forme de combat toute sa vie, c’est tout ce qu’il sait.

“Il a une puissance extrême et explosive.”