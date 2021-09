Jorge Masvidal propose de « tabasser les frères Paul »

in

Jorge Masvidal est ouvert à un match de boxe contre Logan et Jake Paul, et il espère que Dana White acceptera.

Masvidal et Paul étaient amicaux et se sont entraînés ensemble avant l’épreuve de force de Ben Askren. Cependant, lorsque Jake Paul a affronté Tyron Woodley; Masvidal soutenait Woodley et a également prédit un KO en faveur de Tyron. Après cela, Paul a envoyé quelques messages à celui d’origine cubaine, avec lesquels beaucoup se sont demandé s’ils allaient boxer.

Dans une récente interview pour ESPN, Jorge Masvidal a parlé de la question.

«Je vais battre les Paul. S’ils mettent de l’argent dans ma poche, ce type de Logan Paul, Jake Paul, l’un ou l’autre. S’ils mettent de l’argent dans ma poche, bien sûr, j’aimerais sortir quelques visages de personnages Disney. J’ai combattu des hommes qui s’entraînent depuis que j’ai 7, 8 ans, pour me faire la même chose que je veux leur faire. Combattre des gars comme les Paul est un bonus, mec. »

Un facteur qui éloigne Jorge d’une confrontation avec Jake Paul est le fait qu’il est sous contrat UFC. Pour que Masvidal puisse combattre l’un des deux frères Paul, il aurait besoin de la permission de l’UFC, ce qui est douteux. Cependant, Jorge pense que Dana White le quitterait puisque le patron sait qu’il pourrait assommer Jake Paul.

« L’UFC devrait l’approuver, mais rien n’est impossible. Dana n’aime pas ces gars et Dana sait que j’irais là-bas et blesserais ces enfants. Peut-être qu’il enverra ce foutu assassin.

Pour l’instant, Jorge Masvidal cherche à revenir bientôt dans l’Octogone contre quiconque le placera près d’un tir au titre. Jorge vient de subir une terrible défaite contre le champion Kamaru Usman à l’UFC 261 pour la ceinture de la division des poids welters.