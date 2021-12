Jorge Masvidal répond au nouveau défi de Jake Paul : « L’UFC ne va pas me laisser partir pour des aumônes »

Jorge Masvidal veut mettre la main sur Jacques Paul. Pourtant, tout semble indiquer qu’il ne s’agira pas d’un ring de boxe.

Samedi soir dernier, Paul a amélioré son record de boxe professionnelle à 6-0 avec une victoire dévastatrice par KO au sixième round contre l’ancien champion poids welter de LA. UFC, Tyron Woodley, dans ce qui était une revanche après leur premier match fin août.

Lors de la conférence de presse d’après l’événement, le youtuber a lancé un nouveau défi à Masvidal, et bien qu’il l’ait rejetée à travers une vidéo, 5 millions de dollars ne suffiront pas non plus.

Michael Benson de talkSPORT.com a rapporté ce qui suit :

Jake Paul a publiquement offert à Jorge Masvidal 5 millions de dollars plus un pourcentage des ventes de PPV pour le combattre ensuite: « Réalisons cela. C’est le maximum que vous ayez jamais payé. travaille pour l’UFC, tu es une garce. » [IMPAULSIVE] – Michael Benson (@MichaelBensonn) 21 décembre 2021

« Jake Paul a publiquement offert à Jorge Masvidal 5 millions de dollars, plus un pourcentage de la vente de PPV s’il le combattait: » Faisons-le. C’est le plus que vous gagnerez dans toute votre vie. Papa Dana (White) vient de te libérer de ton contrat. Vous travaillez pour l’UFC. T’es une garce.’

Ce à quoi ‘Gamebred’ a répondu :

1. L’ufc ne va pas me laisser aller pour de la monnaie.

2. Faites que 20 garantis plus Ppv et je suis sûr que l’ufc sera d’accord avec ça tant que je les casse leurs frais et ensuite je vous briserai volontiers la gueule. https://t.co/2rcWvGyBl3 – Jorge Masvidal UFC (@GamebredFighter) 21 décembre 2021

« un. L’UFC ne va pas me laisser aller pour les aumônes. 2. Garantissez-moi les 20 (millions de dollars), plus les points PPV, et je suis sûr que l’UFC sera d’accord tant qu’il dépasse son taux d’intérêt, et alors je vous écraserai volontiers la gueule. «

Comptant sur l’UFC pour refuser, Masvidal en a profité pour inviter Paul dans l’Octogone. Et il a même proposé de signer une clause spéciale pour le convaincre.

Si l’ufc dit toujours non parce que l’argent est encore trop bas, alors venez à l’ufc, signez un contrat de combat et nous pouvons stipuler que je ne peux boxer que dans la cage. Si je fais autre chose que ça, je te confierai mon sac à main. Venez et soyez payé et exposé. – Jorge Masvidal UFC (@GamebredFighter) 21 décembre 2021

« Si l’UFC dit toujours non parce que l’argent est serré, alors vous pouvez venir signer un accord valable pour un combat et nous pouvons stipuler que je ne peux boxer que dans la cage. Si je fais autre chose que ça, j’abandonnerai mon sac. Venez chercher votre salaire et votre KO.

