Jorge Masvidal s’exprime et répond aux déclarations de Leon Edwards sur un éventuel combat entre les deux

Après avoir été ignoré par Leon Edwards comme son prochain rival, Jorge Masvidal n’a pas ignoré les déclarations des Anglais. Sur ton compte Twitter, poids welter et champion BMF Il a répondu et a demandé qu’il ne mentionne plus son nom.

Si tu ne vas pas te battre alors garde mon nom hors de ta bouche p ** sy a * s tu as du poids pourchasser biatch #supernecessary – Jorge Masvidal UFC (@GamebredFighter) 16 septembre 2021

“Si tu ne vas pas te battre, alors laisse mon nom hors de ta bouche, chercheur de renommée b.” a écrit Masvidal.

Dans ses deux derniers combats, Jorge Masvidal face au champion Kamaru usman et perdu dans les deux combats. Dans le premier combat de UFC 251, le Nigérian l’a battu à l’unanimité. Lors du match revanche en avril dernier, le monarque de la division ne lui a laissé aucune chance et l’a mis KO au deuxième tour.

Après ses débuts en UFC au 2013, Masvidal fait 20 combats dans l’organisation et a un record de 12-8. Dans la fleur de l’âge dans l’Octogone, il a mis KO Nate Diaz au UFC 244 et a été sacré champion de BMF. “Gamebred” a un dossier de 35-15 et se distingue par ses poings forts, avec 16 victoires pour KO / TKO.

