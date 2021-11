Jorge Masvidal vise Colby Covington après sa défaite contre Kamaru Usman à l’UFC 268 et répond à l’appel

Peu de gens auraient plus apprécié la défaite de Colby Covington contre Kamaru Usman à l’UFC 268 que Jorge Masvidal.

Gamebred, qui vient de subir deux défaites contre Usman lui-même, était un partenaire d’entraînement de Covington pendant leur séjour ensemble à American Top Team.

Jorge Masvidal sur Instagram

Covington a décrit lui et Masvidal comme Batman et Robin il y a des années

Covington a quitté le gymnase dans des circonstances acrimonieuses, Masvidal affirmant que Chaos ne voulait pas payer le gymnase ou l’entraîneur-chef, Dan Lambert.

Après la défaite de Covington contre Usman, Masvidal a fait une prédiction sur les réseaux sociaux.

« Prédiction 2021-2022: Colby brûle le maître du MMA comme s’il avait tous les gymnases et tous les entraîneurs qu’il a jamais eu en ne payant pas et en disant de la merde en sortant. Rincer le lavage répéter.

« Je vais exposer le faux très bientôt. »

Jorge Masvidal sur Instagram

Jorge Masvidal et Colby Covington se sont entraînés ensemble pendant des années à l’American Top Team et étaient même colocataires

Interrogé sur le départ de Covington d’ATT l’année dernière, Masvidal a déclaré : « Devinez qui est toujours là ? Devinez qui est encore là ?

« La vérité brillera, mon frère. Je te laisse demander à Dan Lambert [why Covington is no longer at ATT], mais ce mec n’a jamais fait partie de cette équipe.

« À la fin de la journée, il ne se sentait pas en sécurité ici. Je me demande pourquoi. »

Après sa défaite contre Usman à l’UFC 268, Covington a appelé à un affrontement avec Masvidal.

Le natif de Miami a rendez-vous avec Leon Edwards à l’UFC 269 le mois prochain, mais Covington veut entrer dans l’octogone avec lui en 2022.

« Je pense que l’étape la plus logique est la rivalité passionnée avec moi et mon ancien colocataire Street Judas Masvidal », a déclaré Covington lors de sa mêlée d’après-combat UFC 268.

« Il devrait probablement se retirer de ce combat avec Leon Scott [Leon Edwards] et nous devrions simplement l’exécuter. Exécutons-le au premier trimestre de la première partie de l’année, et faisons-le, mec. C’est une rivalité passionnée.

Jorge Masvidal était heureux de voir Covington perdre

«Il parle tellement de merde dans les médias et a dit tellement de choses sur moi. Regardez ce qui s’est passé quand il a combattu Marty [Usman]. Il s’est saupoudré.

«S’il me combattait, il serait encore pire saupoudré et ce ne serait pas compétitif. Je veux juste tenir ces gens responsables de la façon dont ils font parler les médias, et c’est logique.

«S’il va de l’avant avec ce combat contre Leon Scott, alors Hunter Campbell, je vous prie juste, s’il vous plaît Dieu, ne le coupez pas après cette troisième défaite consécutive. Sauve-le et laisse-moi être celui qui mettra fin à sa carrière.

Covington a tiré un autre coup sur Masvidal et ATT après la défaite d’Usman en disant qu’il divertirait une course à la WWE, mais pas une « promotion de deuxième niveau » comme AEW.

Jorge Masvidal est le dernier artiste KO à affronter Jericho

« Je ne fais pas attention à ce que font ces perdants », a déclaré Covington.

«Je me concentre sur la mise sur les plus grands et les meilleurs combats du monde. Vous me verrez peut-être un jour à la WWE, mais je ne pense pas que vous me verrez dans une promotion de deuxième niveau, comme AEW.

Bien sûr, Masvidal et ATT sont apparus régulièrement dans AEW ces derniers temps.