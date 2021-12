Jorge Mendes parle du séjour de Cristiano Ronaldo à Manchester United – Man United News And Transfer News

Le gourou des transferts Fabrizio Romano a révélé ce que le super-agent Jorge Mendes a dit sur l’avenir de Cristiano Ronaldo.

Le sensationnel Portugais a fait beaucoup de bruit ces derniers temps, mais il semble qu’il reste sur place.

Jorge Mendes : « Cristiano Ronaldo est très heureux à Man United. Il va continuer avec ses solides et excellentes performances comme toujours dans sa carrière. Ce sera une excellente saison pour lui, j’en suis sûr », a-t-il déclaré à Sky Sport. 🔴 #MUFC pic.twitter.com/qDs8wWQuAt – Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) 30 décembre 2021

D’étranges rumeurs avaient commencé à circuler affirmant que Ronaldo n’était pas heureux à United et qu’il allait chercher un mouvement à la première occasion.

Certains fans ont commencé à être d’accord avec les experts qui ont affirmé que l’ancien homme du Real Madrid était le » problème » à Old Trafford et la cause du déclin général du club cette saison.

Ole Gunnar Solskjaer a obtenu les troisième et deuxième places en tant que manager permanent, mais a perdu son emploi après avoir signé Ronaldo, Jadon Sancho et Raphael Varane.

Ces signatures signifiaient que les fans s’attendaient à un défi pour le titre, mais d’une manière ou d’une autre, les performances étaient scandaleusement médiocres et le légendaire Norvégien a dû partir.

Avec Mendes confirmant le bonheur de Ronaldo, les fans peuvent se détendre et profiter davantage de son retour à Old Trafford, en particulier s’il continue de se produire.

L’ancien joueur de la Juventus a marqué lors de la victoire 3-1 contre Burnley et a également fourni une » passe décisive « , pour le plus grand plaisir du public local.

Ralf Rangnick a insisté sur le fait qu’il était satisfait de Ronaldo et a constamment loué le professionnalisme du joueur ainsi que son talent naturel.

Les fans espèrent que Ronaldo ne sera pas seulement heureux de rester cette saison, mais jusqu’à ce qu’il décide de raccrocher ses bottes.