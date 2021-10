Jorge Molina sauve Grenade et écrit l’histoire

29/10/2021 à 18h00 CEST

L’attaquant de Grenade, Jorge Molina, était le héros de la nuit pour Robert Moreno : il a marqué le but égalisateur à la 97e minute et sauvé un point contre un Getafe combatif qui a failli signer sa première victoire de la saison. Les Nasrides sont devenus forts à domicile et ont sauvé un point qui les maintient hors de la zone chaude pour le moment et met Cadix d’Álvaro Cervera.

Le Valencien, arrivé justement de Getafe l’été dernier en tant qu’agent libre, Il est sorti en cette saison 2021/22 avec un objectif important pour Grenade. A 39 ans et 189 jours il est devenu le cinquième plus vieux buteur de l’histoire de la Liga après Donato Gama Da Silva, César Rodríguez, Alfredo Di Stefano et Joaquín Sánchez.

GRA 1-1 GET (FT) – But de Jorge Molina à 96 minutes et 48 secondes à 39 ans et 189 jours. Il devient le CINQUIÈME buteur le plus âgé de TOUTE l’histoire de la Liga, derrière Donato, César, Di Stéfano et Joaquín. Tout arrive à Getafe. Incroyable. – MisterChip (Alexis) (@ 2010MisterChip) 28 octobre 2021

L’ancien joueur de Getafe a été particulièrement important lors de la dernière saison de Diego Martínez (et sa première après son passage avec l’équipe Azulón) à Los Cármenes avec 15 buts et cinq passes décisives entre toutes compétitions à 38 ans. et une carrière sportive qui l’a amené à marquer un total de 203 buts et 45 passes décisives entre toutes ses étapes en tant que footballeur professionnel.

Le Granada respire; Getafe, coulé

Les Andalous ont sauvé un point du klaxon dans un match qui avait été particulièrement difficile. Avec le nul, Grenade reste au-dessus de la relégation avec huit points et un total de trois matchs consécutifs sans défaite (deux nuls et une victoire). Robert Moreno a renversé la vapeur après avoir signé trois nuls et quatre défaites lors des sept premières journées.

De leur côté, les madrilènes sont toujours en chute libre : ils ont ajouté trois points sur 33 possibles et ne savent toujours pas ce que c’est que de gagner. Le limogeage de Míchel a apporté de meilleurs résultats, mais il n’obtient toujours pas les trois points pour remonter le moral de l’équipe. Getafe et Levante sont les deux pires équipes de la saison 2021/22 sans victoire et seulement cinq victoires jusqu’à présent en 2021.