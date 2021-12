Jorge Molina | Un triplé record

19/12/2021 à 17:27 CET

Un triplé de l’incombustible Jorge Molina a permis à Grenade d’ajouter sa deuxième victoire consécutive à domicile ce dimanche pour s’éloigner de la zone de relégation en s’imposant au stade Nuevo Los Cármenes 4-1 à Majorque, qui a mis fin à une séquence de trois victoires consécutives sans perdre.

Avec ses trois buts, Molina devient la joueuse la plus âgée à convertir un triplé dans les cinq ligues majeures avec 39 ans et 241 jours. L’Espagnol devient ainsi numéro un du championnat, et dépasse Rodrigo Palacio, qu’en Serie A, il l’a atteint avec 29 ans et 86 jours.

En Angleterre, le record est détenu peluche sheringham avec 37 ans et 146 jours, alors qu’en Allemagne c’est Claudio Pizarro qui mène ce classement avec 37 ans et 151 jours. En France, le plus vieux à marquer un triplé est Tony Cascarino, qui l’a atteint avec 37 ans et 31 jours.

Jorge Molina, dans le ‘Top 3’ de la plupart des buteurs vétérans

Avec les buts contre Majorque, Jorge Molina entre dans le « Top 3 » de la plupart des joueurs vétérans à avoir marqué un but en Liga. À 39 ans et 241 jours, Jorge Molina est le troisième joueur le plus âgé à marquer.

César Rodríguez avec 39 ans et 279 jours est deuxième, tandis que la première place revient à l’hispano-brésilien Donato. En 2003, l’ancien joueur du Deportivo de la Coruña a marqué son dernier but en championnat à 40 ans et 138 jours.