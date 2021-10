Jorge Nava et sa petite amie du fiancé de 90 jours attendent le bébé n ° 2

Cela continue d’être une année de jalons pour 90 Day Fiancé’s Jorge Nava.

La personnalité de la télé-réalité de 33 ans s’est rendue sur Instagram le lundi 18 octobre pour révéler que lui et sa petite amie Rhoda bleu attendent leur deuxième enfant ensemble. En avril, j’ai annoncé l’arrivée de leur fille, Zara, en postant une précieuse photo de Rhoda berçant le nouveau-né.

Dans son nouveau post, Jorge a partagé une photo de lui tenant le baby bump de son partenaire, avec la légende : « Jamais je n’avais imaginé que mes rêves devenaient une réalité si vite. Rhoda, toi et Zara [face with hearts emoji] sont mon monde. Je t’aime plus que tu ne l’imagines jamais. »

Lorsqu’un adepte a demandé à Jorge de préciser si ce message signifiait qu’ils se mariaient ou qu’ils avaient un autre bébé en route, la star a répondu avec un emoji de poussin à couver.

Dans son article annonçant la naissance de sa fille en avril, Jorge a tendrement écrit qu’il n’y a « pas d’amour qui puisse égaler ce que j’ai pour ma famille ».