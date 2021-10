Jorge Negrete, le cancer prend vie pour Diana Negrete, sa fille | Instagram

Jorge Negrete et Elisa Crochet Asperó ont procréé ensemble Diane Négreté, la seule fille naturelle de « acteur de télévision« , même que samedi dernier, 23 octobre, a perdu la vie, s’est-il passé.

La dépouille de Diana Negrete reposera dans le Jardin du Panthéon où se trouvent les restes du « acteur de cinéma« Jorge Negrete, a été rapporté dans un communiqué.

Selon divers rapports, le premier-né de Jorge Negrete Il perdrait la vie après avoir lutté contre un cancer du poumon aggravé par d’autres affections, puisqu’il souffrait également de diabète, apparemment, il était signalé dans un état délicat depuis plusieurs jours, bien que ce dernier n’ait pas été confirmé par ses proches.

Diana Negrete, fille de Jorge Negrete perd la vie

Ils assurent le départ de « chanteur« Le 5 décembre 1953, à 42 ans, sa fille lui rendait visite fréquemment car elle se souvenait de lui comme d’un » père bon et aimant « , alors chaque anniversaire de deuil lui apportait des fleurs.

C’est le petit-fils de l’artiste mexicain, qui a partagé un message depuis son compte Facebook où il a remercié pour les expressions de soutien et de solidarité ainsi que la dernière demeure où seront déposés les restes de sa mère, ainsi que ceux de son grand-père. .

Merci beaucoup pour chacun de vos messages de condoléances. Désolé si je n’ai pas répondu, la 3ème erreur est aujourd’hui à 14h00. Jardin du Panthéon. Il ne faut pas oublier que bien que nous soyons à un feu vert, il est important de maintenir une saine distance, a-t-il réitéré le ténor.

Rafael Jorge, qui était captivé par la musique car il avait aussi une belle voix, a reçu divers commentaires de la part des proches et des fans du natif de Guanajuato, qui ont participé à plusieurs films.

L’acteur attachant du film, « Deux types de soins« dans lequel Jorge Negrete alternait avec Pedro Infante et des figures importantes de l’époque, serait l’un des nombreux succès cinématographiques de l’interprète à la voix de baryton.

Jorge Negrete et l’artiste Elisa Christy se sont mariés en 1940, et c’est en 1942 que Diana est venue dans ce monde, cependant, la relation n’a pas prospéré.

Malgré cela, le « fondateur du Syndicat des travailleurs de la production cinématographique » et de « l’Association nationale des acteurs (ANDA), resteraient toujours proches de sa fille, Diana, afin qu’elle garderait toujours son héritage vivant jusqu’à son départ, dans la ville de Los Angeles, Californie.

Jorge Negrete, qui était quelques autres actrices éminentes de l’époque de Cinéma d’or mexicain comme Gloria Marin avec qui elle a adopté une fille

Des années plus tard, il deviendra le époux de Maria Félix, « La Doña », avec qui il a joué dans un grand mariage, le 18 octobre 1952.

L’événement est entré dans l’histoire, car tous deux étaient deux des grandes références du cinéma à l’époque, cependant, un an plus tard, l’interprète de « Mexico, mignon et cher », a perdu la vie à cause d’une cirrhose du foie.