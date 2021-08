in

Une grande activité affrontera Sampson Boxing avec Tello Box au début du mois d’août, où il y aura des panneaux d’affichage télévisés, des soirées sans télévision, une grande fonction au Panama et, comme d’habitude, de bonnes opportunités internationales pour les combattants argentins.

Le week-end prochain deux émissions sans télé

Nous commencerons le vendredi 13 août, sans télévision, au Chess Club, à La Calera, Córdoba, étant le combat de fond qui sera organisé par le poids welter local Williams Herrera contre Jonathan Ruiz d’Entre Ríos, à 8 tours de là.

Dans la même soirée, qui sera composée de 3 combats professionnels, Nicolás Vergara de Cordoue effectuera son deuxième combat loué, qui croisera les gants avec Ángel Comán de Santiago, à 4 rounds en super coq.

Le lendemain, au Paraná Fútbol Club de San Pedro, Buenos Aires, une autre fonction sans télévision aura lieu dans laquelle le poids plume local invaincu Laureano Ubiedo Sciuto (4-0-0, 2 KO) affrontera 8 épisodes avec le pampean Daniel Coronelle. Là, le prometteur super welter de Buenos Aires León Gavilán (2-0-0) disputera 4 rounds contre le Pampéen Emilio Aibar, dans le cadre de cette fonction de 4 combats professionnels.

«Ces panneaux d’affichage sans télévision seront importants pour nous et les boxeurs, car ils servent à donner du travail et de la continuité non seulement aux combattants de notre entreprise mais aussi aux adversaires. Nous y mettrons beaucoup d’efforts autant que nous en mettrons dans ceux qui sont diffusés sur TyC », a fait remarquer Carlos Tello (fils), de Tello Box Producciones.

19 août au Panama

L’activité s’arrêtera et, comme nous l’avions prévu dans d’autres rapports, le jeudi 19 août, le cycle «Hot Boxing» commencera au Panama, où les Argentins Jonathan Barros et Sebastián Papeschi se produiront dans les combats en arrière-plan, face au super poids plume local Jaime. Arboleda et le poids moyen colombien Dormedes Potes, respectivement. Le long métrage sera diffusé sur TyC Sports.

Soit dit en passant, le 14 août, Barros et Papeschi se rendront au pays des canaux.

“Cuervo” Silva contre Sommariva le 27/08 pour une marque historique

Vendredi 27 août, dans un scénario à confirmer que nous dévoilerons bientôt, le champion argentin des super-welters, le missionnaire Alejandro « Cuervo » Silva, exposera sa couronne à Cordovan Maico Sommariva, 9e au classement national. Comme toujours, cette soirée sera vue par TyC Sports.

Le combat Silva vs Sommariva aura la particularité que le champion fera sa quatrième défense en 2021. C’est quelque chose qui ne s’est pas produit depuis 1978, lorsque le célèbre San Juan Victor Federico Echegaray a exhibé à quatre reprises son titre argentin junior léger.

Ce sera tout un exploit et bien plus en temps de pandémie.

Chances pour les Argentins

Le mardi 10 août, ils partiront pour Miami, aux États-Unis, pour le camp de boxe Sampson, le super poids welter Francisco Emanuel Torres et le poids léger Matías Romero. Ils le feront avec leurs équipes respectives : Jorge Ochenduszca (avec Torres) et Romero Padre avec son fils Matías.

Rappelons que le 28 août, « Manu » Torres fera face à un engagement transcendant dans sa vie sportive lorsqu’il combattra José Benavidez Jr, à Phoenix, Arizona, USA, sur une carte importante.

Matías Romero attendra son prochain engagement à Miami, alors qu’il le fait déjà, mais au camp de Sampson à Coachella, en Californie, dirigé par l’entraîneur Freddy Fundora, Juan José Velazco de Jujuy.

Tournoi amateur du Mercosur en Uruguay

Le 29 août, à Montevideo, avec la présence de boxeurs argentins, le tournoi à succès « Mercosur Rumbo a México » se poursuivra, le programme promu par la CUBAP (Commission uruguayenne pour la boxe amateur et professionnelle), avec le fort soutien du Conseil mondial de Boxeo (WBC), qui ouvre les portes des valeurs marquantes du concours à un camp au Mexique, avec combats inclus.

De ce programme, créé par Sampson Boxing, a émergé la grande figure qu’est aujourd’hui le poids moyen uruguayen Amílcar Vidal.

Sampson Boxe / Tello Box Presse