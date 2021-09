Jorge Polanco sort triomphant avant la revendication

Le processus de réclamation est l’un des plus grands tests pour la vie quotidienne et le cours vers l’évolution nécessaire dans la vie d’un être humain. Il est essentiel de rechercher la validité lorsque vous obtenez du succès. Mais c’est aussi le plus grand défi pour quiconque pense avoir touché le fond à la recherche de se relever et de rêver à nouveau de succès.

Après avoir été suspendu 80 matchs en 2018 pour des contrôles antidopage positifs, depuis son retour sur le terrain après avoir touché le fond et vu sa carrière à jamais entachée, le dominicain Jorge Polanco ne s’est illustré qu’en exemple de justification, qui dans un parcours de hauts and downs, après ce parcours épuisant de sa carrière, a laissé sa marque en tant que joueur vedette de la MLB.

Tout commence en 2019 après avoir surmonté la suspension, où il a même reçu en prime du Jumeaux du Minnesota un contrat de cinq ans pour 25,75 millions de dollars, un peu pauvre en compensation de ses performances sur le terrain.

Au cours de 153 matchs en 2019, Jorge Polanco a laissé une ligne offensive de .295 / .356 / .485, ainsi qu’un OPS + de 121, se positionnant à 21% au-dessus de la moyenne de la ligue, en plus de 22 circuits et 79 points produits, obtenant la participation au All-Star Game, marquant un retour sur le terrain avec style.

Ce n’était pas la même chose en 2020, l’année d’une pandémie, où dans la campagne MLB raccourcie, il a été autorisé à participer à 55 matchs, laissant la ligne offensive incohérente de .258 / .304 / .354, surmontant tout cela lorsque 2021 est arrivé , où Comme acte de démonstration de son potentiel, il a tout encadré dans une année de rêves.

Dès avant le début de la saison, il était au courant de son défi et qu’il serait retiré de l’arrêt-court à la deuxième base, après l’arrivée d’Andrelton Simmons aux Twins, bien que dans les résultats, cela n’ait rien fait pour le décourager ou provoquer une débâcle en son jeu, mais bien au contraire.

À commencer par son attaque lors de ses 140 premiers matchs, où il nous laisse une ligne offensive de .277 / .332 / .519, s’ajustant à l’OPS + de 132, 32% plus élevé que la moyenne de la ligue, avec 31 circuits et 90 remorques. .

Obtenant l’année avec les plus grandes démonstrations de puissance de sa carrière, lorsqu’il consolide un taux vertueux de puissance isolée (ISO) de .242, supérieur de .142% à la moyenne de la ligue, compte tenu de sa production extra-base indépendante de sa moyenne au bâton. En plus de ses compétences en création de courses, qui enregistre un taux de Weight Runs Created Plus (wRC+) de 128, 28% supérieur au niveau moyen.

Sa notion sur la boîte du frappeur a également été synonyme de son succès. Pour qui 70,6% de leurs swings sont dans la zone de frappe, réalisant un taux de contact contre eux de 89,8%. S’adapter à une saison vertueuse avec seulement une moyenne de 17,2 % de ses présences au bâton se terminant par des retraits au bâton, tandis que 7,1 % sur des buts sur balles.

En tant que défenseur, sa production a également été astronomique. Qui ce 2021 a vu 894,1 manches de 2B, tandis que 225,2 de SS. En tant que serveur, il a ajouté 283 passes décisives, tandis que 5 passes défensives sauvées (DRS) et 1 sortie au-dessus de la moyenne (OAA), alternaient avec 64 passes décisives en tant qu’arrêt-court, 1 DRA et -2 OAA.

Ses talents de coureur de pad sont également remarqués. Dans un coureur à grande vitesse, comme en témoigne son record de 28,0 pieds par seconde (vitesse de sprint) dans sa vitesse, se montrant également comme le douzième joueur de deuxième but avec le taux de course de base (BsR) le plus élevé en 2021 en MLB (2,6), j’ai calculer qu’il mesure tous les événements du joueur à travers les pads.

À la suite de sa grande année, le Dominicain enregistre un taux de 4,2 victoires au-dessus du niveau de remplacement (fWAR), la cinquième note la plus élevée parmi les joueurs de deuxième but en 2021 dans les ligues majeures.

Si nous devions définir en un mot tout ce qui a été fait par les Dominicains en 2021, ce serait sans aucun doute : polyvalence. Joueur qui s’affirme à la grandeur dans tout son explorateur et que la seule chose qu’il nous a montrée sur son jeu a été quelque chose de merveilleux dans tous ses rôles.

Le résultat en quête de cohérence dans les années à venir sera un facteur à suivre de près autour du Dominicain, fruit de sa grande année 2021. Campagne qui intervient au début d’un processus de reconstruction par les Twins du Minnesota, d’où vient la pour éclairer Jorge Polanco comme la figure émergente de toute l’organisation.