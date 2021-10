Jorge Prado, star du championnat du monde de motocross à Madrid

14/10/2021 à 12:28 CEST

Jorge Prado sera au centre de l’attention ce week-end sur le circuit intu Xanadú, à Arroyomolinos, théâtre du championnat du monde de motocross MSCP de Madrid en pleine bataille pour le titre.

Après 12 grands prix dans lesquels il a alterné accidents, blessures et grandes victoires, le triple champion du monde de motocross arrive à l’événement espagnol déterminé à répéter le doublé réalisé ici il y a un an. Il y a une semaine, il a couru le Grand Prix de France sur blessure, a ajouté 14 points et compte 62 points de retard sur le leader avec six courses à disputer. néerlandais Jeffrey Herlings, Avec qui il est entré en collision dans les airs lors du dernier saut du GP d’Allemagne, qui a causé une grave blessure, il est le nouveau leader du championnat du monde MXGP.

« Je rêve de gagner à Madrid comme je l’ai fait l’année dernière, mais cette fois avec des tribunes pleines de fans. Je sais que ce sera difficile, mais j’espère être complètement rétabli et je ferai tout mon possible pour ne pas décevoir les fans », a déclaré Prado.

« L’année dernière a été très étrange, même si j’ai gagné, je n’avais pas l’impression d’être dans une course, il me semblait que je m’entraînais parce que le public manquait, mais cette année ce sera différent. Le bruit des fans qui donne toujours vous êtes un plus. Je peux le faire. Imaginez, les cinq meilleurs du monde en compétition et les fans hurlant, ça pourrait être le meilleur grand prix de l’année et je vais tout donner. La pression de devoir gagner affecte toujours vos nerfs, mais je pense que ce sont de bons nerfs. être un jour historique et pour tout pilote gagner dans son pays est le maximum, c’est l’occasion parfaite « , prédit le pilote galicien.

Quant au circuit d’Arroyomolinos, pré souligne que « ce n’est pas très rapide, mais c’est très technique, avec de nombreuses ornières, différentes options de lignes et de très gros sauts. Le terrain est très bon pour ce sport, c’est une piste très spéciale où il faut être calme pour être capable de rouler. rapidement. «