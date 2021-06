Jorge Salinas répond à Andrea Noli pour ne pas avoir vu sa fille

Jorge Salinas Oui Andréa Noli ils ont procréé Valentina quand l’acteur était encore marié à Fatima Boggio, il n’a donc pas voulu reconnaître la fille et à ce jour il n’a aucune relation avec elle, comme l’a confirmé l’actrice.

Andrea Noli et sa fille Valentina (Instagram / Andrea Noli)

“Pas du tout. Pour elle, il n’existe pas dans la vie, c’est comme ‘je n’ai pas (papa)’ et c’est tout. On ne parle pas du sujet presque rien. C’est comme toujours, elle est très claire sur sa situation par rapport à lui, par rapport à tout ça, donc elle reste calme”, ​​a-t-elle déclaré. Noli lors d’une récente rencontre avec la presse.

De plus, l’actrice a nié qu’à un moment donné Jorge vous aidera à entretenir Valentina.

« Il n’a jamais eu de rôle non plus (j’ai besoin de lui), pour ça il a beaucoup de mère. Pendant ma grossesse, ça a été un coup très dur pour moi de la part des médias et je n’aime pas ça ; en fait, j’ai été assez stupide et la vérité est que cela ne m’intéresse pas. Si j’avais fait quelque chose, je l’aurais fait séparément et je l’aurais réalisé, mais non. J’ai supposé que (j’allais être avec) ma fille seule et je l’ai fait et je continuerai comme ça », a-t-il déclaré.