Jorge Sampaoli, à propos de Konrad de la Fuente

09/12/2021 à 19:28 CET

Artur Lopez

L’entraîneur de l’Olympique de Marseille Jorge Sampaoli exhorté Konrad de la Source pour « faire plus de débordements et de passes ». L’entraîneur argentin a assisté aux médias lors d’une conférence de presse en avant-première du match de Ligue Europa contre le Lokomotiv Moscou, et a demandé de la patience avec l’ailier de 20 ans.

L’entraîneur de l’OM considérait le footballeur du Barça, pour lequel il a à peine payé 3 millions d’euros, comme un investissement à moyen terme : « C’est un joueur très talentueux, mais il est aussi très jeune. Le club a fait un investissement dans l’avenir. Il y a une irrégularité dans ses performances en raison de sa jeunesse. Nous espérons que vous le ferez plus de débordements et d’aides. Quand Under n’était pas là, nous ne pouvions pas trouver ça. »

À ce jour, l’Américain a participé à 14 matches de Ligue 1 et n’a raté que deux matches de championnat national en profitant de l’absence de Cengiz Ünder. Neuf départs et cinq remplacements dans lesquels il a laissé des traces de confiance en lui et a fourni deux passes décisives. Il a également participé à trois duels de Ligue Europa depuis le banc, dans lesquels il a accordé deux passes au but.

Petit à petit, il semble que le jeune ex-ailier de La Masía trouve sa place en France, même s’il aura besoin d’un plus de régularité pour réussir dans l’une des grandes équipes du championnat.