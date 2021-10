Jorge Soler a frappé le premier home run des World Series

Le Cubain du Courageux d’Atlanta, Jorge Soler, a ouvert le jeu 1 du Épreuves mondiales 2021 de Ligue majeure de baseball – MLB punir avec Home Run aux Astros Houston, étant un énorme succès en tant que leader et frappeur désigné.

À travers le match 1 des World Series 2021 entre Astros et Bravos, Jorge Soler, rapidement dans la première manche, s’est fait sentir avec sa puissance et a frappé un énorme home run pour ouvrir l’ardoise de celui-ci, répondant comme premier batte et désigné dans cette série où nous rencontrerons le champion de la Ligue majeure de baseball, son premier coup de circuit en séries éliminatoires.

Sans hésiter et attendre longtemps, les Braves actuellement désignées, Soler, ont puni la Dominicaine Framber Valdez sur un compte de deux balles et aucune frappe, la sortant du champ gauche de Minute Maid Park et aussi, ce fut un coup historique pour la Série. Coupe du monde MLB.

Home Run

Histoire

Le Cubain Jorge Soler devient le premier frappeur désigné classé premier frappeur à frapper un coup de circuit lors d’un match des World Series, sans aucun doute un coup sûr qui est entré et restera dans l’histoire de cette instance de la Major League Baseball.

De plus, il devient le premier joueur (débutant) d’une Série mondiale à sortir le ballon du parc lors de sa première apparition dans la surface du frappeur.

Jorge Soler est le premier joueur à atteindre un RH lors de la 1ère apparition au plateau d’une #WorldSeries ! pic.twitter.com/gorrGsPQh4 – Statistiques MLB (@MLBStats) 27 octobre 2021

Le dominicain des Astros, Valdez, a égaré un plomb à 93,7 milles à l’heure et Soler n’a pas hésité à montrer sa puissance et à le déposer sur la voie ferrée à une vitesse de 105,0 mph, le même coup qui a atteint 382 pieds.

Ce circuit était le troisième coup sûr de Jorge Soler avec les Braves en séries éliminatoires, son premier point produit et il a atteint deux points marqués, le tout pour une moyenne de .214 en 14 frappeurs, rappelant que ce joueur a été marginalisé pour être dans la ligue. -19 liste.

