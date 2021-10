Jorge Soler des Braves commence le premier match des World Series avec fracas

L’homme de tête des Braves d’Atlanta, Jorge Soler, a fait démarrer rapidement les choses pour les champions de la Ligue nationale Est lors du premier match des World Series contre les Astros de Houston.

Soler a pris deux balles consécutives du lanceur partant des Astros, Framber Valdez, lorsqu’il a lancé un plomb de 93 mph profondément dans le champ gauche pour son premier home run des séries éliminatoires de 2021. Le ballon a parcouru 382 pieds au-dessus du grand mur du champ gauche à Minute Maid Park et a permis à Atlanta du pied droit avec un départ 1-0.

Jorge Soler des Braves d’Atlanta célèbre son coup de circuit lors de la première manche du match 1 de la Série mondiale de baseball entre les Astros de Houston et les Braves d’Atlanta le mardi 26 octobre 2021, à Houston. (Photo AP/Eric Gay)

Selon l’émission FOX, Soler est devenu la première personne à frapper un coup de circuit en tête de la première manche du premier match de l’histoire des World Series.

Le cogneur de 29 ans n’est apparu que dans cinq matchs tout au long des séries éliminatoires entre la série de division de la Ligue nationale contre les Brewers de Milwaukee et la série de championnat de la Ligue nationale contre les Dodgers de Los Angeles.

Jorge Soler des Braves d’Atlanta frappe un coup de circuit lors de la première manche du match 1 des Séries mondiales de baseball entre les Astros de Houston et les Braves d’Atlanta le mardi 26 octobre 2021, à Houston. (AP Photo/David J. Phillip)

Il a été 2 en 15 avant le coup de circuit de Valdez avec cinq retraits au bâton. Il figurait sur la liste des blessés COVID-19 pour le dernier match du NLDS et la plupart des NLCS. Il a exprimé quelques remords de ne pas être avec l’équipe et de ne pas avoir été vacciné. Il a été ajouté à l’alignement des séries éliminatoires jeudi.

« Je me sens très différent maintenant. Je me sens mal à ce sujet, et je vais me faire tirer dessus dès que possible », a-t-il déclaré, via MLB.com.

« Je me sens vraiment mal de ne pas être avec l’équipe. Cela m’a vraiment manqué de ne pas être ici », a-t-il ajouté.

Il devait jouer le rôle de frappeur désigné dans le stade de la Ligue américaine.

Jorge Soler des Braves d’Atlanta célèbre son coup de circuit avec Freddie Freeman lors de la première manche du match 1 des Séries mondiales de baseball entre les Astros de Houston et les Braves d’Atlanta le mardi 26 octobre 2021, à Houston. (AP Photo/David J. Phillip)

Les Braves ont fini par marquer un autre point au tableau lorsque Austin Riley a marqué Ozzie Albies avec un doublé plus tard dans la manche. Atlanta a pris une avance de 2-0 dans le bas du cadre.