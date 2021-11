Jorge Soler écrase un circuit à trois points sur une voie ferrée

Ce baseball avait une famille, Jorge Soler !

La Série mondiale 2021 est revenue à Houston après que les Astros ont assommé les Braves d’Atlanta dans un match aller-retour. Mardi, les Braves se sont remis au travail dans un autre match d’élimination pour les Astros, et encore une fois, Atlanta a cassé les choses. ouvrez tôt avec cette bombe absolue de Soler.

En début de troisième avec deux retraits et deux hommes sur les buts, Soler et Luis Garcia se sont retrouvés en duel au marbre sans qu’aucun des deux camps ne voulait céder. Sur un compte de 3-2 avec les deux coureurs prêts à partir, Soler a frappé une évidence absolue au champ gauche pour un tir de trois points qui a traversé la voie ferrée et est sorti du stade !!

Jorge Soler annihile un circuit de 3 points pour donner aux Braves une avance de 3-0 dans le sixième match des World Series ! ⚾️ Sur les voies ferrées ! pic.twitter.com/jU2MfQkDMy – Le retour (@thecomeback) 3 novembre 2021

Ici, ayez un autre clip de ce magnifique coup de circuit alors que Soler se lève pour admirer son travail dans l’assiette.

Je pense que c’est un clip de baseball parfait pic.twitter.com/6QON4T1IwD – Ben Porter (@Ben13Porter) 3 novembre 2021

Et voici la vue de derrière le marbre, alors que le tir de Soler disparaît dans la nuit.

MON DIEU. Cette explosion de Jorge a disparu dans la nuit 😮 #BattleATL pic.twitter.com/NfT9yAPTRb – FOX Sports : MLB (@MLBONFOX) 3 novembre 2021

Parlez d’un home run parfait de Soler. La puissance derrière son swing, la réaction, la balle voguant sur la voie ferrée et s’évanouissant dans le ciel noir.

Je ne peux pas demander un meilleur home run que ça. Les fans de baseball étaient tout aussi impressionnés par la bombe de Soler que vous vous en doutez.

Ils vont devoir inventer un nouveau mot pour décrire ce que Jorge Soler vient de faire à une balle de baseball – Lindsey Adler (@lindseyadler) 3 novembre 2021

Soler a dit pic.twitter.com/cXOxcQjQf5 – charles (zone rouge 7-0) mcdonald (@FourVerts) 3 novembre 2021

La dernière fois que j’ai vu une balle aussi loin que Jorge Soler, c’était Albert Pujols en 2005. Bon sang. Atlanta 3, Houston 0 – Jeff Passan (@JeffPassan) 3 novembre 2021

ouf, voilà comment vous cascadez, m. solère. – bomani (@bomani_jones) 3 novembre 2021

Puissance Soler !! – Whit Merrifield (@WhitMerrifield) 3 novembre 2021

Jorge Soler vient de détruire la voiture de quelqu’un dans le centre-ville de Houston – Andrew Joseph (@AndyJ0seph) 3 novembre 2021