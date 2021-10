Jorge Valdano : « S’il y a une guerre un jour, Raul ira avec le drapeau madrilène »

Jorge Valdano s’est assis pour une interview avec Jesus Bengoechea et Ramon Alvarez de La Galerna pour discuter d’une foule d’articles liés au Real Madrid. L’ancien joueur, entraîneur et directeur sportif du Real Madrid est toujours du genre à partager ses réflexions éloquentes et philosophiques. Dans une large interview, ce sont ses citations concernant Raul – à la fois en tant que joueur et maintenant en tant que manager – qui se sont le plus démarquées. Les citations ont été transcrites ci-dessous :

Raul: « Il est l’idée de Madrid rendue physique. J’avais l’habitude de dire à mon peuple : ‘S’il y a une guerre un jour, Raúl ira avec le drapeau madrilène’ ».

Quand avez-vous vu Raul pour la première fois et identifié son talent ?

« Je suis venu un jour de Tenerife pour regarder un match des U19. Raúl est arrivé à quinze minutes de la fin et il m’a beaucoup surpris. J’ai dit à Ramón Martínez : « Et qui est ce petit bonhomme ? Il avait 16 ans. Il était petit et électrique. Il ne s’est pas arrêté. Il ne se distinguait par rien de particulier, mais sa mobilité était énorme. J’étais amusé. Quelque temps plus tard, déjà à Madrid, ils m’ont dit si je me souvenais de lui. « Bien sûr, » dis-je, « un gars comme ça, on n’oublie pas. » « Eh bien, il veut partir d’Atleti », m’ont-ils répondu. J’étais à l’époque où je voulais donner un coup de pied à Zamorano… »

Convaincre Raul de rejoindre et de rester au Real Madrid :

« C’est comme ça. Le fait est que je l’ai rencontré et l’ai convaincu de ne pas retourner à Atelti, ce qui était une idée plus de son père que de la sienne. Il raconte dans son livre que mes paroles sonnaient comme de la musique pour lui. Il a écarté l’idée de partir. Il y a quelque chose d’instinctif. Vous tombez amoureux du joueur, de son envie de toujours avoir le ballon, et de son courage. Il avait un caractère presque insolent dès le début.

Premières anecdotes du jeune Raul :

« Il a fait ses débuts avec moi en amical à Oviedo. Avant le match, les joueurs ont commencé à faire un rondo. Raúl a perdu le ballon, mais il a estimé que c’était Laudrup qui lui avait fait une mauvaise passe. « C’est ton tour, bébé », dit le Danois. « Entrer ». « Non, je n’entre pas. » « Que voulez-vous dire par vous n’entrez pas ? » « Non, je n’entre pas. Je ne l’ai pas perdu ».

« Il a dit ça à Laudrup ! Ensuite, je devais attirer son attention. « Bébé, tu dois avoir du respect » et tout ça. Mais il était enragé. Il y a eu une séance d’entraînement au cours de laquelle un vétéran lui a donné de violents coups de pied. Il se leva, le redemanda et fit face au même vétéran. Comme pour dire : « C’est la peur que j’ai de toi. Quelle personnalité. Il a géré les arbitres d’une manière incroyable. « Monsieur, c’était une pénalité, mais ne vous inquiétez pas, je vais vous aider. » Et sur la pièce suivante : « Comment allez-vous, monsieur ? Êtes-vous calme? Tout va bien. » Et il les a donc traités. Aux arbitres. Je n’ai jamais vu. quelque chose comme ça Ils ne l’ont jamais expulsé. Et j’insiste : il avait une intelligence supérieure.

Hériter de la qualité en tant que manager : « Il sera l’un des meilleurs de l’histoire du football. Il transmet avec la même exigence qu’il s’appliquait à lui-même. Il a quelque chose d’inhérent aux grands entraîneurs. Guaridola, Mourinho, Simeone l’ont : une énergie imparable.

Impact sur La Fabrica : « S’il était ici, il ne laisserait aucun d’entre nous parler. Il a en tête, mémorisés, les trois cents joueurs de la Cantera. Demandez-lui un nom parmi les niveaux jeunesse. C’est une merveille. Je crois beaucoup en lui en tant qu’entraîneur.

Coaching Castilla : « Raúl dirige la plus jeune équipe de Castilla. Il attrape des garçons de dix-sept ans et au bout de six mois, il vous les rend en tant qu’hommes. Il attrape Miguel Gutiérrez et en fait un homme. Avec Antoine ? Le même. Marvin ? Un homme. Les hommes ont été créés grâce à un niveau de demande incroyable.

« Transmettre ces valeurs aux garçons d’aujourd’hui est de plus en plus difficile, et Raúl le fait. L’année dernière, ils ont gagné à Navalcarnero à la dernière minute, et un joueur de Castilla a fait un geste laid au public. Un manager de Navalcarnero m’a dit : « J’admirais déjà Raúl, après avoir entendu la colère avec laquelle il a frappé ses joueurs après ce geste… pour moi, c’est un dieu. Je leur ai dit qu’avec un peu de malchance, ils pourraient eux-mêmes jouer dans le Navalcarnero dans quelques années.