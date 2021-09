Jorge Vilda, dans le groupe FIFA qui revoit le calendrier international

27/09/2021 à 19:54 CEST

.

Le directeur technique des équipes féminines de la Fédération espagnole de football (RFEF) et sélectionneur national, Jorge Vilda, a participé ce lundi à la première séance de la Groupe consultatif technique de la FIFA qui discute de l’avenir de la spécialité et du calendrier international.

Vilda fait partie du groupe présidé par l’entraîneur anglo-américain Jill Ellis, double championne du monde en tant qu’entraîneur des États-Unis en 2014 et 2019, et a pris la parole aujourd’hui lors de la première nomination de ce forum, présidé par le président de la FIFA Gianni Infantino, a confirmé la RFEF.

Footballeurs, entraîneurs et dirigeants sportifs composent le groupe dont l’objectif est d’améliorer des aspects tels que les compétitions de clubs et d’équipes nationales, le calendrier international et les moyens de financer et de développer le football féminin.