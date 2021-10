Jorgensen, directeur financier et directeur de l’exploitation d’EA, quitte l’entreprise

Le géant américain de l’édition Electronic Arts a révélé que le directeur financier et directeur de l’exploitation Blake Jorgensen (photo) partait après près de dix ans.

La nouvelle a été révélée dans une lettre du PDG et président de l’entreprise, Andrew Wilson, qui a déclaré que Jorgensen quittera l’entreprise à l’été 2022. Le remplacer dans son rôle de COO est la chef des studios, Laura Miele, tandis qu’EA est actuellement sur la recherche d’un nouveau patron des finances.

“Il n’y a personne qui a une confiance et un respect plus profonds dans notre entreprise que Laura pour diriger cela pour nous”, a écrit Wilson.

“Laura a dirigé avec succès EA Studios avec une forte discipline stratégique et opérationnelle, et elle apportera cette concentration et cette rigueur à l’ensemble de l’entreprise en tant que COO.”

Ce n’est pas le seul bouleversement dans la suite C d’Electronic Arts; Chris Bruzzo – auparavant EVP du marketing, du commercial et du jeu positif – a été nommé au poste de directeur de l’expérience. Il s’agit apparemment d’un poste qui supervise les efforts d’EA pour créer “des écosystèmes sociaux qui forgent des liens plus forts et créent des expériences de joueur incroyables dans et autour de nos jeux”.

Quoi que cela signifie.

Parlant du départ de Jorgensen, Wilson a ajouté : « Grâce au temps que nous avons passé à travailler ensemble, Blake a été un partenaire, un conseiller et un ami incroyable. Son expertise et l’équipe qu’il a constituée ont joué un rôle déterminant dans notre croissance et nos réalisations financières, et son leadership a nous a mis sur la voie du succès que nous empruntons aujourd’hui. La recherche interne et externe d’un nouveau directeur financier commencera immédiatement, en étroite collaboration avec Blake, et il nous aidera dans la transition et l’intégration lorsqu’un nouveau directeur financier sera nommé. Merci, Blake , pour tout ce que vous avez fait et continuez de faire pour notre entreprise.”

Jorgensen a rejoint EA en 2012 après avoir occupé des postes financiers chez Levi Strauss & Co et Yahoo. Avant cela, il a travaillé dans le secteur bancaire.

window.fbAsyncInit = function() {

// init the FB JS SDK FB.init({ appId : 1280127222113771, // App ID //channelUrl : '//'+window.location.hostname+'/channel.php', // Path to your Channel File status : true, // check login status cookie : true, // enable cookies to allow the server to access the session xfbml : true // parse XFBML });

FB._PG = { url: "/useractions/loginfb/", response: "allowed",

// Common handler to fetch FB details and reload the page process: function(me){ $.post( FB._PG.url, { username: me.username, uname: me.name, uid: me.uid, uimg: 'https://graph.facebook.com/' + me.uid + '/picture?type=large' }) .done(function(xml){ if ( $("status", xml).text() == FB._PG.response ) window.location.reload(); else alert('Error: Something bad just happened. Our tech department has been notified. Please try again later.');

}) .fail(function(xml){ console.log(xml); alert("Error: something wasn't right there, please try again.");

}); },

// Used by event subscriptions to handle the response handleResponse: function(response){ if (response.authResponse) { FB.api('/me?fields=ids_for_business,name&access_token='+response.authResponse.accessToken, function(me){ if (me.name){

me.ids_for_business.data.forEach(function(entry){ if (entry.app.namespace == '_pg_biz'){ me.uid = entry.id; } });

FB._PG.process(me); } }); } },

post: function(text, image){ image = image || $("#fb-image").attr("src"); FB.ui({ method: 'feed', display: 'popup', link: 'http://www.pcgamesinsider.biz/job-news/72521/ea-cfo-and-coo-jorgensen-is-leaving-the-company/', description: text, picture: image }); }

};

FB.Event.subscribe('auth.statusChange', FB._PG.handleResponse);

FB.Event.subscribe('edge.create', function(response) { $.post('/ajax/social-links/', { site: 'facebook' }); }); };

(function(d, s, id){ var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) {return;} js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = "http://connect.facebook.net/en_US/all.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'facebook-jssdk'));