Jorginho a admis que Messi devrait remporter le Ballon d’Or, affirme Cassano

Jorginho a admis en privé que Lionel Messi devrait remporter le Ballon d’Or malgré certains médias affirmant que l’Italien devrait remporter l’édition de cette année. C’est selon l’ancien international italien et joueur du Real Madrid Antonio Cassano.

Messi est considéré comme le favori pour le prix pour ses exploits avec le FC Barcelone et l’Argentine, ainsi que pour ce qui l’attend depuis son transfert au Paris Saint-Germain.

S’adressant à Bobo TV, Cassano a rappelé une rencontre fortuite avec Jorginho, fraîchement sortie d’une saison stellaire au cours de laquelle il a remporté la Ligue des champions de l’UEFA avec Chelsea et l’Euro 2021 avec l’Italie.

Les sentiments de Cassano à ce sujet étaient déjà bien connus. Il commence par demander aux hôtes : « Vous vous souvenez de ce que je pense de Jorginho qui a remporté le Ballon d’Or ? Qu’il faut arracher les lettres de créance au journaliste qui l’a dit ?

Il dit qu’il a rencontré Jorginho dans un avion à destination de Formentera, une île qui fait partie de l’Espagne, avec sa famille.

« Pendant que je m’appuie sur le siège, je sens quelqu’un me toucher : ‘Antonio, tu es génial !’ Je me tourne : « Qui diable êtes-vous ? Il enlève ses lunettes, son masque et devine qui c’était ? Jorginho !“

Avec le temps, la question du prix a été soulevée.

« Je lui ai dit : ‘Oh Giorgio, mais tu te rends compte du scandale qui va sortir ?’ Il me demande : « Qu’est-ce qui s’est passé, Antò ? “Ils veulent vous donner le Ballon d’Or et non à Messi.” Il dit: “Non, non, Antò, je suis d’accord avec toi, absolument, Messi doit toujours gagner.” Je réponds : ‘Bravo, maintenant je te respecte davantage, très bien, Giorgio.'”

Cassano : Vous vous rendez compte du scandale qui sort ?

Jorginho : Que s’est-il passé ?

Cass : Ils veulent te donner le Ballon d’Or et pas Messi

Jorg : Non, je suis d’accord avec toi, absolument, Messi doit toujours gagner

Jorginho vient d’être présélectionné pour le prix du joueur masculin de l’année de l’UEFA aux côtés de son partenaire de milieu de terrain de Chelsea N’Golo Kanté et de Kevin de Bruyne de Manchester City. Messi a été exclu de la liste restreinte pour un prix qui donne la priorité aux compétitions de l’UEFA (la Ligue des champions et l’Euro) et est voté par un panel européen. Messi reste le seul joueur non européen à l’avoir jamais remporté, l’ayant reçu en 2011 et 2015.

Messi est toujours considéré comme le favori du Ballon d’Or. Outre Jorginho, l’un des autres candidats serait Robert Lewandowski du Bayern Munich, qui a également été exclu des trois premiers du prix du joueur masculin de l’année de l’UEFA.

Cassano a déclaré qu’il était impressionné par l’honnêteté de Jorginho.

« Il l’a dit lui-même, il l’a dit ! Ensuite, nous avons passé une heure et demie à discuter. C’est un gars exceptionnel, poli, très intelligent et humble », a déclaré Cassano.