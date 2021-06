Jorginho envoie un message à Billy Gilmour après son match contre l’Angleterre à l’Euro 2020

Jorginho a félicité Billy Gilmour pour sa performance lors du match nul entre l’Écosse et l’Angleterre (.)

Jorginho et Christian Pulisic ont salué leur coéquipier de Chelsea Billy Gilmour après sa performance impressionnante lors du match nul 0-0 de l’Écosse contre l’Angleterre à l’Euro 2020 vendredi soir.

Gilmour a obtenu son premier départ senior pour l’Écosse pour leur voyage à Wembley et le joueur de 20 ans a livré une superbe prestation au cœur du milieu de terrain de son équipe.

Le milieu de terrain de Chelsea a été nommé homme du match pour sa performance, tandis que l’Ecosse a désormais besoin d’une victoire contre la Croatie lors de son dernier match du Groupe D mardi prochain pour avoir une chance de se qualifier pour la phase à élimination directe.

Après le match, Gilmour a félicité les fans écossais sur Instagram pour leur soutien « irréel » à Wembley, et dans leurs réponses à son message, Jorginho et Pulisic ont profité de l’occasion pour louer leur Chelsea.

Dans sa réponse, Jorginho a écrit: “Bravo Bebezinho”. Pendant ce temps, Pulisic a écrit “mon pote” aux côtés de deux emojis de feu.

S’exprimant après le match, le manager écossais Steve Clarke a félicité Gilmour pour sa performance.

«Je ne pense pas qu’il y ait de risque quand vous avez quelqu’un du talent de Billy Gilmour. Lorsque vous le mettez sur le terrain, vous vous attendez à ce qu’il fasse ce qu’il a fait », a déclaré Clarke.



Billy Gilmour a été nommé homme du match pour sa prestation contre l’Angleterre (UEFA via .)

«Il a tenu le ballon pour nous et nous a permis de jouer au milieu de terrain. Je ne pensais pas que c’était un risque pour l’équilibre du reste de l’équipe.

“Nous étions prêts à soutenir Billy dans son rôle et je pense que nous l’avons fait.

« Tout le monde a fait l’éloge de Billy, mais nous devons examiner les performances de l’équipe. Il y a beaucoup de bonnes personnes autour et qui ont soutenu Billy.



Jorginho et Christian Pulisic ont salué leur coéquipier de Chelsea après le match (Instagram)

«C’était génial de le voir passer 70 minutes impaires lors de son premier départ.

« J’ai dit l’année dernière que Billy serait une grande partie de l’avenir de l’Écosse.

“Nous essaierons de prendre soin de lui et de nous assurer qu’il est un grand joueur à l’avenir.”

