Jorginho explique pourquoi il voterait pour Kevin De Bruyne de Manchester City au lieu de Robert Lewandowski du Bayern Munich pour le Ballon d’Or

La star de Chelsea Jorginho a expliqué pourquoi il avait voté pour la star de Manchester City Kevin De Bruyne par rapport à d’autres prétendants comme Robert Lewandowski du Bayern Munich et Lionel Messi du Paris Saint-Germain pour le Ballon d’Or.

Pour Jorginho, cela se résume à une préférence pour la façon dont De Bruyne joue le jeu.

« Je pense que je voterais pour Kevin de Bruyne pour tout ce qu’il fait et pour le beau football qu’il a montré ces dernières années », a déclaré Jorginho à ESPN Brésil. « Pour ceux qui aiment le football, c’est formidable de le voir jouer parce qu’il comprend le football ; c’est un joueur avec une intelligence supérieure à la moyenne.

L’homme de Chelsea, cependant, a plaisanté en disant qu’il voulait voter pour lui-même.

« Si je ne vote pas pour moi, qui le fera ? Je veux avoir au moins un vote ! Je plaisante », a déclaré Jorginho. « J’ai toujours essayé de mettre mon jeu en Premier League, pas l’inverse. J’ai appris la question du contact physique et de l’intensité. Je l’ai mis dans mon style, car je n’ai pas la constitution physique pour vouloir entrer dans le style de course et de bagarre de la Premier League. Je comprends, j’essaie de l’insérer dans mon style de jeu.

Si davantage d’électeurs préfèrent voir la marque de football de De Bruyne plutôt que le style ultra productif de Lewandowski, cela pourrait être une bataille difficile pour le Hitman polonais de se voir décerner un trophée qu’il mérite désespérément.