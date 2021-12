Jorginho: l’agent confirme qu’il n’y a aucune discussion sur le nouvel accord avec Chelsea

L’agent du milieu de terrain de Chelsea Jorginho a confirmé qu’il n’était pas en pourparlers pour signer un nouveau contrat avec le club.

Jorginho est devenu un membre crucial de l’équipe des Blues ces dernières saisons et a porté le brassard de capitaine en l’absence de Cesar Azpilicueta.

L’été fructueux de Jorginho

Jorginho, 29 ans, a disputé 18 matchs pour Chelsea jusqu’à présent cette saison, marquant quatre buts et une passe décisive. L’Italien a commis une erreur lors du match nul 1-1 de dimanche contre Manchester United à Stamford Bridge – une erreur de jugement a permis à Jadon Sancho de doubler son total de la saison sur la contre-attaque. Cependant, Jorginho a compensé cela, comme il le sait le mieux, du point de penalty, obtenant l’égalisation de Chelsea.

L’été n’aurait pas pu mieux se passer pour Jorginho, qui a été la clé d’un doublé en Ligue des champions et en Euro 2020 pour le club et le pays.

Son agent, Joao Santos, a parlé à TuttoMercatoWeb (via Fabrizio Romano) de l’avenir de ses clients. Santos a déclaré : « Nous ne sommes pas en pourparlers pour prolonger l’accord actuel avec Chelsea. Il est toujours sous contrat jusqu’en juin 2023 – peut-être que nous ouvrirons des pourparlers dans les prochains mois.

La politique d’un an de Chelsea pourrait être la raison

Comme Jorginho est un atout crucial pour les Blues, il aura 30 ans plus tard ce mois-ci et Chelsea est connu pour n’accorder des contrats d’un an qu’aux joueurs âgés de 30 ans et plus, ce qui pourrait être un facteur contributif. Cependant, on ne sait pas tout à fait si Thomas Tuchel a ou changera cette position s’il a son mot à dire.

En fin de compte, avec environ 18 mois restants sur son contrat actuel, Jorginho aura certainement des options pour quitter Chelsea. Ayant aidé l’Italie de Roberto Mancini à remporter le succès européen, il est susceptible d’être très recherché au sein de la Serie A. Il a déjà joué en Serie A avec Napoli, bien sûr. Avec si peu de temps restant sur son contrat, les clubs envisageront des frais réduits, bien qu’il soit sûrement difficile d’envisager que Chelsea se sépare simplement du milieu de terrain, qui s’est classé troisième au Ballon d’Or 2021, derrière Lionel Messi. et Robert Lewandowski.

Jorginho est à quelques matchs de dépasser ses 160 apparitions à Naples avec Chelsea et vous ne seriez pas prompt à vous opposer à la suggestion selon laquelle il atteindra 200 matchs pour les Blues.

