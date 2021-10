« Jorginho mérite de remporter le Ballon d’Or »

11/10/2021

Le à 21:48 CEST

Artur López

Le technicien de la Chelsea, Thomas Tuchel, a demandé le Ballon d’Or pour son milieu de terrain Jorginho. L’entraîneur allemand s’est exprimé au Festival sportif de Trente. Le footballeur italien a soulevé la Ligue des champions avec le club anglais, en même temps qu’il a remporté l’Euro 2020 pour son équipe.

L’entraîneur de l’équipe anglaise n’a laissé aucune question en l’air. Suite à l’annonce de France Football sur les 30 nominés au Ballon d’Or, Tuchel a cassé une lance pour Jorginho : « Il mérite vraiment de remporter le Ballon d’Or. Evidemment j’aimerais qu’un de mes joueurs gagne car cela augmenterait beaucoup sa confiance, mais pour moi ce n’est pas essentiel. »

Cependant, les chiffres du milieu de terrain italien sont loin d’être ceux d’un meilleur buteur. Jorginho a marqué 7 buts et a distribué une passe décisive dans le premier ministre 2020/21. Pour Tuchel, les chiffres de l’Italien n’enlèvent rien à sa candidature au Ballon d’Or : « Ces récompenses individuelles n’ont pas une grande valeur sur le terrain de football, il est impossible de faire une vraie comparaison. »

Un autre des nominés pour le prix, Romelu Lukaku, dirige le navire Chelsea sur la base de buts. L’attaquant volumineux est revenu au club anglais en tant que star signant pour 115 millions d’euros, et ajoute trois buts en championnat anglais après six matchs joué. Le Belge a ébloui Tuchel : « Je suis désolé pour les fans de l’Inter, mais c’est un joueur avec de la personnalité qui pourrait aussi lever la pression des plus jeunes. C’était important de retourner là où j’avais joué quand j’étais enfant. »

Pourtant, l’inclusion de Lukaku dans le onze contre la Juventus en Ligue des champions n’a pas empêché la défaite : « Je pensais qu’on allait dominer comme contre l’Atlético un an auparavant. trois erreurs fondamentales et nous avons manqué de concentration ».

« Ce serait un réel plaisir de travailler dans le championnat italien »

L’intervention de Tuchel a tellement donné de lui-même, qu’il a même osé parler de son avenir. Lorsqu’on lui a demandé s’il était possible d’entraîner un club italien, l’entraîneur ‘bleu’ a laissé la porte ouverte : « Il y a une belle connexion entre ce pays et moi. C’est une nation de football où C’est merveilleux de travailler pour la qualité que vous avez, vous êtes très tactique. Ce serait un réel plaisir d’y travailler. »

De même, l’entraîneur allemand a rappelé le choc en Ligue des champions entre l’Atalanta et le PSG : « Quand nous avons analysé l’équipe, nous sommes tombés amoureux d’elle. Ils sont étranges et fous, ils allaient et venaient. Je me demandais si c’était vraiment une équipe italienne, même si le niveau en Serie A est très élevé. « Qui sait si l’avenir réserve des retrouvailles plus intimes entre l’Atalanta et Tuchel. La vie prend plusieurs virages.