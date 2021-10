« Jorginho mérite le ballon d’or, mais Messi le gagnera »

11/10/2021 à 17h26 CEST

Roger Pros

Fabio Cannavaro, celui qui a été acteur parmi d’autres de Real Madrid, Juventus ou Inter de Milan et vainqueur du Ballon d’Or 2006, il a passé en revue l’actualité du monde du football dans une interview qu’il a accordée au journal sportif ‘La Gazzetta dello Sport’. Entre autres sujets, l’ancien entraîneur chinois de Guangzhou, a évoqué l’attribution du ballon d’or, qui Il sera livré le 29 novembre à Paris.

Jorginho votre préférence; Messi votre gagnant

Interrogé sur son favori pour remporter le trophée, Cannavaro a été énergique : « Jorginho le mérite, mais Messi va gagner« Par ailleurs, le défenseur a également eu des propos pour un autre de ses compatriotes et qui figure également sur la liste des candidats pour remporter le prix, en l’occurrence le gardien du Paris Saint-Germain, Gianluigi Donnarumma qui a déclaré qu' »il n’avait que 22 ans » et que « même s’il est gardien de but peut gagner le trophée& rdquor ;.

Naples, son favori pour lever le ‘Scudetto’

Une autre des questions sur lesquelles l’ancien entraîneur de Guangzhou a été interrogé a été celle de la Serie A. À cet égard, Fabio Cannavaro a analysé la compétition nationale italienne et s’est « mouillé » avec son favori pour remporter le championnat : « Le Naples est solide, ils peuvent gagner le Scudetto. »

« Cependant, il faut aussi être prudent avec les Milanais. Spalletti (l’entraîneur de Naples) ressemble parfois à un mur et a des solutions de jeu différentes », explique Cannavaro.

Le football anglais a une longueur d’avance sur le football italien

Enfin, l’ancien défenseur et champion du monde avec l’Italie a également évoqué la Premier League et la différence qui existe aujourd’hui avec la compétition nationale en Italie : « Après avoir suivi quelques matches de notre championnat, j’ai renforcé l’idée que notre football en termes d’intensité et de vitesse dans les transitions a un pas de retard sur celui de l’anglais. Mais on grandit & rdquor;, conclut-il Cannavaro.