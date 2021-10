Danny Murphy estime que Jorginho a de grandes chances de remporter le Ballon d’Or après son année historique avec Chelsea et l’Italie.

Jorginho a été absolument brillant en 2021, orchestrant l’Italie vers un triomphe glorieux à l’Euro 2020 et remportant la Ligue des champions sous Thomas Tuchel à Stamford Bridge.

Jorginho a certainement eu la meilleure année en termes d’argenterie, remportant deux des plus gros prix du football

Jorginho a joué un rôle central dans l’ancrage du milieu de terrain italien sur la voie de la gloire de l’Euro 2020

L’année dernière encore, la carrière du joueur de 29 ans suivait une autre trajectoire puisqu’il s’est retrouvé bloqué par Frank Lampard avant d’être limogé en janvier.

Mais l’arrivée de Tuchel a élevé Jorginho au sommet du jeu, avec l’Allemand Roberto Mancini, Maurizio Sarri et une foule d’autres personnalités de premier plan disant qu’il « mérite » la meilleure distinction individuelle.

Murphy pense que la récolte de trophées de Jorginho, qui comprend également la Super Coupe de l’UEFA, lui donne de très bonnes chances de remporter le prix.

S’il le fait, il deviendra le premier joueur de Premier League à le remporter depuis Cristiano Ronaldo en 2008, qui a remporté le premier de ses cinq Ballons d’or sous Sir Alex Ferguson à Old Trafford.

Ronaldo a remporté son premier Ballon d’Or en 2008 à Old Trafford

« Très rarement – et je ne me souviens pas des chiffres exacts – les milieux de terrain battent en avant pour le Ballon d’Or parce que les buts sont ce dont les gens se souviennent et aiment et c’est l’une des choses les plus difficiles à faire dans le football », a déclaré Murphy au White and Spectacle de Jordanie.

« Je pense [Luka] Modric est l’un des premiers milieux de terrain depuis longtemps à le remporter, probablement à cause de son succès dans le football international.

« Je pense que ce serait inhabituel pour un milieu de terrain mais cette fois avec Jorginho, il pourrait probablement le gagner après l’Euro avec l’Italie. »

