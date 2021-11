Jorginho se noie depuis le point de penalty

13/11/2021 à 20:19 CET

milieu de terrain de Chelsea, Jorginho, s’est trompé sur penalty lors du match nul (1-1) contre la Suisse à la dernière minute et a confirmé sa séquence de défaites : ajoute un total de trois coups manqués consécutifs. Les transalpinos, avec cette égalité, joueront la passe lors de la dernière journée de visite en Irlande du Nord.

L’Italien, qui est l’un des grands noms de la lutte pour le Ballon d’Or 2021 en tant que champion de la Ligue des champions et de l’Eurocup, passe par une bosse en terme d’efficacité à partir de 11 mètres : ses six premiers tirs avec l’Italie se sont terminés à l’intérieur, mais les trois derniers – y compris les tirs au but – ont enlevé les trois bâtons.

3 – Après avoir marqué chacun des six premiers penaltys tirés pour l’Italie, Jorginho a raté ses trois derniers, deux contre la Suisse (y compris les tirs au but). Déchets #ItaliaSvizzera #ITASUI – OptaPaolo 🏆 (@OptaPaolo) 12 novembre 2021

L’ancien Napoli, malgré cela, a vécu l’une des meilleures années de sa carrière sportive avec Chelsea et l’équipe italienne. La saison dernière, il a disputé un total de 43 matches toutes compétitions confondues, où il a inscrit huit buts et deux passes décisives : Thomas Tuchel et Roberto Mancini lui ont donné les clés du milieu de terrain..

L’Italie, contre les cordes lors de la dernière journée

L’équipe transalpine a raté l’occasion de condamner sa passe à la prochaine Coupe du monde au Qatar 2022 : le match nul contre la Suisse l’oblige à gagner lors de la dernière journée contre l’Irlande du Nord et à regarder du coin de l’œil ce que fait l’équipe suisse contre la Bulgarie dans l’autre match du groupe.

Ceux de Roberto Mancini sont clairement les favoris pour participer à la prochaine Coupe du monde en tant que premier groupe. Après être restés en dehors de la dernière édition (2018), les Italiens font également partie des grands prétendants au titre d’actuels champions du monde : ils ont battu l’Angleterre en finale et remporté le deuxième Championnat d’Europe de leur histoire..