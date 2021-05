Jorginho se rase la barbe après la victoire de Chelsea en Ligue des champions contre Man City alors qu’il tient sa promesse au présentateur sportif

Jorginho a tenu une promesse à un présentateur de se raser la barbe si Chelsea remportait la Ligue des champions.

Plus tôt cette saison, l’international italien a déclaré qu’il se débarrasserait de ses poils sur le visage si les Bleus triomphaient dans la compétition et qu’il tenait sa parole à la télévision en direct et après avoir battu Man City 1-0 lors de l’affrontement phare à Porto.

.

Jorginho a tenu sa promesse à un journaliste sportif en se rasant la barbe après la victoire historique de Chelsea

Le journaliste de TNT Sports, Fred Caldeira, a également été contraint de se raser la moustache dans le cadre des termes de l’accord.

Le but sublime de Kai Havertz a stupéfié le favori City à l’Estadio do Dragao samedi soir, alors que Chelsea ajoutait la couronne européenne 2021 à son triomphe de 2012.

Et avant le match, Jorginho a admis qu’il avait failli quitter le football à l’âge de 17 ans, mais ses parents l’ont convaincu de lui donner une dernière chance.

“Je pense à mon passé, surtout quand nous arrivons à ces matchs”, a-t-il déclaré à Sky Sports Italia. «Je pense à tout ce que j’ai vécu au cours de ma vie et de ma carrière.

«Ma ville natale au Brésil, ma famille, tout. C’est comme regarder le film de votre vie, vous vous souvenez de tout et c’est incroyable.

«Je me souviens que je voulais arrêter quand j’avais 17 ans, mais ma mère et mon père ne m’ont pas laissé faire. Je suis fier de ce qu’ils ont fait, je ne peux que les remercier.