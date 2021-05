Jorginho surclasse une passe pour donner l’avance à Arsenal avant que Chelsea ne se voit refuser un penalty après que le ballon ait frappé la main de Rob Holding dans la zone

Si votre nom est Jorginho, nous vous déconseillons vivement de vous connecter à Match of the Day ce soir.

L’Italien a produit un hurleur de la saison, prétendant à donner à Arsenal la tête contre Chelsea à Stamford Bridge.

Jorginho a écrasé la passe de Kepa et Arsenal capitalisé

.

C’était un but rare et bâclé à concéder de Chelsea

Peu de temps après que Kai Havertz ait repoussé une glorieuse occasion en tête-à-tête de donner l’avantage aux Bleus, Jorginho n’a pas réussi à lever la tête avant de frapper une passe en direction de Kepa Arrizabalaga.

L’Espagnol, qui a eu un rare départ en championnat avant la finale de la FA Cup contre Leicester samedi, a en fait remarquablement bien réussi à mettre la main dessus pour le dégager de la ligne, mais Pierre Emerick-Aubameyang était sur place pour le passer. à Emile Smith Rowe pour toucher la maison.

C’était certainement l’une des gaffes de la saison, et des questions ont également été soulevées quant à savoir si l’arbitre aurait dû souffler pour une passe arrière alors que Kepa l’avait effacée de la ligne en utilisant ses mains.

Vous pouvez regarder l’incident ci-dessous…

Quelques instants plus tard, il y avait plus de controverse car Mason Mount avait un tir à bout portant bloqué par ce qui semblait être la main de Rob Holding.

Son effort allait vers le but et frappa clairement la main de Holding, qui était dans une position non naturelle.

Ce fut une première 25 minutes effrénée et médiocre pour Chelsea, qui cherche à consolider sa place dans le top quatre.