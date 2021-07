Jorginho-Verratti-Barella, la montre de l’Italie

07/03/2021

Le à 17:29 CEST

.

Jorge Frello “Jorginho”, Marco Verratti et Nicoló Barella, stars du trio de milieu de terrain italien, ont touché le match parfait ce vendredi lors de la victoire 2-1 contre la Belgique en quarts de finale du Championnat d’Europe et ensemble ils ont complété 200 passes en 209 tentatives, un taux de réussite de 96% qui les rend uUne horloge pour marquer les rythmes de l’équipe de Roberto Mancini.

A ces chiffres qui défient la perfection s’est également ajouté le but signé par Barella sur la passe de Verratti, qui a brisé l’égalité et ouvert la voie à l’Italie pour les demi-finales, dans lesquelles l’Espagne attend, après sa victoire aux tirs au but contre la Suisse.

La décision de Mancini de confirmer son trio au milieu de terrain, même s’il était aussin Manuel Locatelli et Matte Pessina ont été les protagonistes de grandes performances lors des derniers matchs, lui en a une nouvelle fois donné la raison et déclenché la confiance d’une équipe qui, après avoir atteint le “final four” à Wembley, veut terminer le travail.

Lors du match à l’Allianz Arena de Munich, l’Italie s’est libérée de la pression ressentie en huitièmes de finale face à l’Autriche, alors qu’elle devait passer des prolongations pour se qualifier, et a joué un match complet, au cours duquel a mis en évidence la défense de granit de Giorgio Chiellini et la circulation du ballon offerte par le centre du terrain.

Les chiffres ne sont pas trompeurs. Jorginho a complété 74 de ses 75 passes (99%), Verratti a connecté 89 de 92 (97%) et Barella a réalisé 37 de 42 (88%). L’Italie s’est confiée à eux pour gérer le ballon face à la pression belge et accélérer le rythme face à leurs attaques, avec l’aide d’un Lorenzo Insigne et d’un Federico Chiesa en forme.

Et malgré le fait que l’avant-centre Ciro Immobile Encore une fois freinée par la pression d’un grand événement, sur laquelle ils travaillent avec engagement, l’Italie a réussi à illuminer l’Allianz Arena avec de belles combinaisons offensives. Le premier but est né d’une pression intense du milieu de terrain italien. Verratti récupère le ballon dans une ligne des trois quarts et l’offre à Barella, qui brise le marquage du rival et frappe Thibaut Courtois d’une main droite croisée.

La seconde est née d’une belle passe verticale de Jorginho, de plus en plus leader au milieu de terrain, pour Insigne. L’ailier napolitain a facilement dribblé sur Youri Tielemans, qui était déjà réservé et n’a pas pu forcer une intervention défensive, et a décoché une main droite courbée de l’extérieur de la zone qui a mis la terre entre l’Italie et la Belgique. C’est le but qu’Insigne cherche toujours, avec un tir incurvé qui entre dans le carré. Normalement il manque de précision, mais ce vendredi la tentative a finalement été récompensée par un superbe but.

Aux performances exceptionnelles du milieu de terrain s’est ajoutée la contribution de Giorgio Chiellini et Leonardo Bonucci, intraitables en défense, et du but Gianluigi Donnarumma, décisif avec un superbe arrêt après un tir de Kevin De Bruyne.

Avec son jeu brillant et sa confiance maximale, l’Italie préparera jusqu’à lundi au centre technique de Coverciano le rendez-vous en demi-finale contre l’Espagne, une équipe dont le style a marqué une époque glorieuse, avec deux Coupes d’Europe et une Coupe du monde.

Gros gibier en vue à Wembley, entre deux équipes sorties sans être favorites et qu’en se basant sur le jeu ils se sont fait une niche parmi les plus grands.